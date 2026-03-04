Rozsiadła się w klasie, udawała uczennicę. Na miejsce wezwano straż

Nieproszony gość na lekcji w warszawskiej szkole podstawowej

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w czwartek, 26 lutego. Strażnicy z I Oddziału Terenowego zostali wtedy wezwani na pomoc do jednej ze śródmiejskich szkół podstawowych. Jak się okazało, powodem interwencji była obecność w przestrzeni lekcyjnej niepowołanej osoby.

- Nauczyciel zdekonspirował w czasie zajęć osobę, która podawała się za uczennicę jednej ze starszych klas. Młoda kobieta miała wejść do szkoły, zostawić kurtkę w szatni, jak gdyby nigdy nic, wejść do sali lekcyjnej, rozłożyć zeszyty i usiąść w ławce. Gdy nauczyciel zorientował się w sytuacji i nakazał jej opuszczenie klasy, kobieta zareagowała słowną agresją - poinformowali sami strażnicy.

Czas z przyjaciółką skończył się wezwaniem matki nastolatki

Sprawa szybko została zgłoszona dyrekcji placówki, a następnie dotarła do funkcjonariuszy. Gdy ci pojawili się na miejscu, okazało się, że zajście w dużej mierze udało się wyjaśnić. Osobą, która pojawiła się na lekcji, była niespełna 17-letnia przyjaciółka jednej z uczennic. Z relacji strażników wynika, iż w pokoju psychologa nastolatka tłumaczyła, że "z koleżanką mają za mało czasu, by ze sobą pobyć, dlatego postanowiła towarzyszyć jej w szkole".

Jako że dziewczyna okazała się niepełnoletnia, o całym zajściu poinformowano jej matkę. - Mimo że sprawa nie wyglądała groźnie, ze zdarzenia została sporządzona notatka, która będzie przekazana policji. Jej celem jest prewencyjne sprawdzenie, czy powodem nietypowego zachowania nastolatki nie są kłopoty domowe lub psychologiczne - podkreślili funkcjonariusze.

