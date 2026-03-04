Warszawa kusi mieszkańców autem i rowerami. Miasto ogłosiło wielką loterię

Warszawa ogłasza loterię "Płać PIT w Warszawie" 2026

Już po raz czwarty mieszkańcy mogą wziąć udział w loterii pod hasłem "Płać PIT w Warszawie". Głównym celem akcji, która ruszyła 1 marca, jest oczywiście zachęcenie Warszawiaków do rozliczenia swoich podatków w stolicy. Zaoferowanie uczestnikom nawet drogich nagród zdaje się miastu opłacać, gdyż każda deklaracja zapewnia samorządowi pieniądze na inwestycje czy usługi.

- Wpływy z PIT są jednym z najważniejszych źródeł dochodów miasta, w ubiegłym roku zasiliły budżet kwotą 12,6 miliarda złotych. Dzięki tym pieniądzom stolica może inwestować m.in. w nowoczesny, ekologiczny transport publiczny, budowę i utrzymanie szkół, przedszkoli i instytucji kultury, opiekę społeczną i zdrowotną, czy infrastrukturę, z której mieszkańcy korzystają każdego dnia - zaznaczyła w rozmowie z "Super Expressem" zastępczyni rzeczniczki prasowej ratusza Marzena Gawkowska.

Jak wziąć udział w loterii PIT w Warszawie? Jakie są nagrody?

Warto podkreślić, że udział w loterii mogą wziąć wszyscy mieszkańcy, bez względu na to, czy są zameldowani w Warszawie. Zainteresowani muszą jednak wskazać stolicę jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT za rok 2025. Później, do 30 czerwca należy wypełnić formularz, który opublikowano na dedykowanej stronie internetowej: www.placpitwwarszawie.pl. Zgłaszający musi wpisać do niego swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz numer PESEL.

Losowanie nagród w tegorocznej edycji loterii zaplanowano na okres wakacyjny. Uczestnicy będą mogli wygrać 700 kart miejskich ZTM, 100 rowerów oraz nagrodę główną - samochód elektryczny Fiat 500. Czas pokaże, jak dużym zainteresowaniem będzie się cieszyła akcja. W ubiegłym roku wzięło w niej udział ponad 50 tys. osób, spośród których 6 tys. zadeklarowało rozliczenie się w Warszawie po raz pierwszy.

