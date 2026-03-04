Nowe obwodnice na Mazowszu. GDDKiA zdradza harmonogram dla 12 tras

Nowe obwodnice w woj. mazowieckim - lista GDDKiA

Małgorzata Tarnowska ze stołecznego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała redakcję warszawa.eska.pl o aktualnych planach drogowców. Głównym założeniem jest realizacja 12 nowych obwodnic na terenie województwa mazowieckiego. Bilans inwestycji wygląda następująco: jedna trasa jest już dostępna dla kierowców, na czterech trwają prace budowlane, dla jednej toczy się procedura przetargowa, a sześć kolejnych znajduje się w fazie opracowywania dokumentacji projektowej.

„Inwestycje powstają zarówno w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100), Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r., RPBDK), jak i działań związanych z rozbudową istniejącej sieci dróg w zarządzie GDDKiA na Mazowszu” - podkreśliła Tarnowska.

Do wspomnianego programu rządowego zakwalifikowano obejścia drogowe dla:

Lipska (w ciągu DK79),

Pułtuska (DK57/61),

Skaryszewa (DK9),

Zwolenia (DK79),

Ciechanowa (DK60),

Łącka (DK60),

Ostrołęki (DK53),

Siedlec (DK63),

Sokołowa Podlaskiego (DK62 i DK63).

Niezależnie od tego pakietu, drogowcy pracują nad wyprowadzeniem ruchu z Kołbieli (DK50), Łochowa (DK62) oraz Ciepielowa (DK79).

Obwodnice Pułtuska, Kołbieli i nie tylko. Kiedy kierowcy pojadą nowymi drogami?

Pierwsze zadanie zostało już sfinalizowane, dzięki czemu zmotoryzowani mogą korzystać z obwodnicy Lipska. Ten odcinek o długości ponad sześciu kilometrów oddano do użytku pod koniec sierpnia 2025 roku. Jeśli chodzi o pozostałe projekty, najbardziej zaawansowane roboty toczą się na budowie obejścia Pułtuska. Wykonano tam już 69 proc. zaplanowanych prac przy blisko 20-kilometrowej trasie. Według harmonogramu GDDKiA finisz tej inwestycji przewidziany jest na lato 2026 roku.

Jeszcze w tym roku planowane jest zakończenie budowy ponad 11-kilometrowej obwodnicy Kołbieli, choć zaawansowanie robót wynosi obecnie 41 proc. Małgorzata Tarnowska zwróciła uwagę, że w przypadku obu wymienionych inwestycji wykonawcy złożyli roszczenia. Procedury są w toku.

„Termin umowny może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót” - zaznaczyła.

Równolegle powstaje około 2-kilometrowa obwodnica Ciepielowa. Wcześniejsze komunikaty GDDKiA z 2025 roku wskazywały, że trasa ta będzie gotowa w 2027 roku.

Na oddanie do ruchu kolejnych odcinków trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Drogowcy przewidują, że 6-kilometrowa obwodnica Skaryszewa zostanie ukończona w drugim kwartale 2029 roku. W przypadku obejścia Zwolenia trwa obecnie weryfikacja ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy. Inwestycja, zakładająca powstanie jednojezdniowej drogi z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, powinna zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2030 roku.

Kolejnym istotnym punktem na mapie inwestycji jest blisko 14-kilometrowa obwodnica Ostrołęki. Historia uzyskiwania zgód administracyjnych dla tej trasy jest skomplikowana.

„We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej złożonym w 2021 r., skierowanym do Wójta Gminy Olszewo-Borki, wskazaliśmy preferowany wariant. Przebiega on przez teren gmin Olszewo-Borki i Lelis. [...] W lipcu 2024 r. otrzymaliśmy od Wójta decyzje odmowną, od której się odwołaliśmy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało nam rację, uchylając decyzję odmowną i nakazując Wójtowi ponowne rozpatrzenie sprawy. Wójt wydał decyzję środowiskową, która posiadała wady. Ponownie odwołaliśmy się do SKO, które podzieliło nasze zdanie i uchyliło wadliwe zapisy decyzji. Od 13 sierpnia 2025 r. mamy decyzję ostateczną, ale do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały złożone skargi na decyzję SKO” - poinformowała Tarnowska.

Rzeczniczka dodała, że projektanci pracują nad szczegółami technicznymi dla wariantu objętego decyzją, co pozwoli na przygotowanie dokumentacji przetargowej. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2028-2031.

Przygotowania do budowy około 3-kilometrowej obwodnicy Łącka są na etapie finalizacji Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Jeszcze w bieżącym roku ma zostać ogłoszony przetarg w formule "Projektuj i buduj", a realizację przewidziano na lata 2028-2030. W fazie przygotowawczej znajduje się też 23-kilometrowa obwodnica Sokołowa Podlaskiego.

„W 2022 r. złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu. W maju 2024 r. zostaliśmy wezwani do złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu będziemy przygotowywać materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na projekt budowlany, którego finałem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę” - zaznaczyła Tarnowska.

Urzędniczka dodała, że przewidywany czas realizacji tej inwestycji to lata 2032-2035.

GDDKiA opracowuje także plany dla około 8-kilometrowej obwodnicy Siedlec.

„Odbyło się już posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, gdzie został wskazany wariant rekomendowany. Po wyborze preferowanego wariantu przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych złożymy do właściwego organu wniosek o wydanie DŚU na realizację przedsięwzięcia. Planujemy go złożyć do końca 2026 r.” - przekazała przedstawicielka Dyrekcji.

Harmonogram zakłada, że prace budowlane przy tym zadaniu będą prowadzone w latach 2030-2032.

Na etapie przygotowań jest też 10-kilometrowa obwodnica Łochowa. Choć burmistrz wydał wcześniej decyzję środowiskową zatwierdzającą przebieg trasy, proces napotkał przeszkody.

„Wniesione zostały odwołania i we wrześniu 2024 r. SKO uchyliło tę decyzję, a sprawę skierowało do ponownego rozpatrzenia. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko i ponowna procedura wydania DŚU. Po jej uzyskaniu będziemy przygotowywać materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego. Realizację planujemy na lata 2030-2032” - zaznaczyła Tarnowska.

Listę zamyka planowana obwodnica Ciechanowa o długości około 16 kilometrów, dla której wybrano już wariant rekomendowany. Po zaakceptowaniu dokumentacji przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, drogowcy złożą wniosek o decyzję środowiskową, co powinno nastąpić do końca bieżącego roku. Rozpoczęcie prac w terenie przewidziano na 2030 rok, a ich zakończenie na rok 2032.

