Zawalił się dach hali, zginęli pracownicy. Jedna osoba z zarzutami po katastrofie budowlanej w Mławie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-03-04 10:36

Prokuratura Okręgowa w Płocku postawiła zarzuty właścicielowi firmy, która wykonywała prace montażowe w hali dawnej zajezdni PKS w Mławie. Niewłaściwe nawiercanie elementów konstrukcyjnych budynku miało być bezpośrednią przyczyną zawalenia się części obiektu w listopadzie 2024 roku. W wyniku katastrofy śmierć poniosło dwóch braci, pracowników w wieku 29 i 30 lat, a jedna osoba została ranna.

Super Express Google News
  • W Mławie zawalił się dach hali.
  • Zginęło dwóch braci, pracowników firmy montażowej.
  • Właściciel usłyszał zarzuty w sprawie katastrofy.
  • Co doprowadziło do tragedii?

Zarzuty po katastrofie w Mławie. Właściciel firmy odpowie za śmierć braci?

Do tragicznego zawalenia się dachu i jednej ze ścian hali przy ul. Grota-Roweckiego w Mławie doszło 20 listopada 2024 roku. Starosta mławski Witold Okumski informował, że do wypadku doszło na terenie prywatnej stacji diagnostycznej, która wcześniej funkcjonowała jako zajezdnia PKS. Na miejscu zginęli dwaj bracia w wieku 29 i 30 lat, którzy pracowali przy montażu monitoringu. Ranny został także 30-letni pracownik firmy prowadzącej działalność gospodarczą w budynku. Dwie inne osoby, które nie odniosły obrażeń, zgłosiły się do służb medycznych, ponieważ źle się poczuły „pod silnym wpływem zdarzenia”.

Śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej wszczęła Prokuratura Rejonowa w Mławie, ale wkrótce przejęła je Prokuratura Okręgowa w Płocku. Wpłynęła już opinia biegłego z zakresu budownictwa, która wskazywała na przyczyny zawalenia się hali.

Rzecznik Bartosz Maliszewski, przekazał PAP, że w oparciu o dokumentację jednej osobie przedstawiono zarzuty sprowadzenia katastrofy budowlanej oraz niedopełnienia obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Tutaj zginęło 65 osób. To największa katastrofa budowlana w historii

„Biegły wskazał, że w hali, w związku z montażem instalacji alarmowej, nieprawidłowo prowadzono roboty obejmujące nawiercanie elementów konstrukcyjnych budynku, co doprowadziło do zawalenia się jego części. Prokurator uznał, że odpowiedzialność za to ponosi osoba, która kierowała tymi pracami, czyli właściciel firmy, wykonującej roboty montażowe” – powiedział prokurator.

Polecany artykuł:

Katastrofa budowlana w Mławie. Dwie osoby nie żyją. W zawalonej hali wznowiono …

Chociaż działał nieumyślnie, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, ponieważ w wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.

To nie koniec śledztwa

Prokuratura Okręgowa w Płocku zaznacza, że ogłoszone zarzuty nie oznaczają zakończenia śledztwa. Postępowanie zostanie przedłużone - strony składają wnioski dowodowe, które muszą zostać rozpoznane i wciąż brakuje raportu końcowego z kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do tej pory w toku śledztwa przesłuchano m.in. poszkodowanych i ich pracodawców. Zlecono również przeprowadzenie zewnętrznych oględzin rumowiska oraz części hali, która się nie zawaliła, a także przyległego terenu. Z uwagi na możliwość zawalenia się niestabilnej części budowli do czynności tych wykorzystano drona i skaner 3D.

Polecany artykuł:

Poruszające ustalenia po katastrofie budowlanej w Mławie. Ofiary były spokrewni…
Katastrofa budowlana w Mławie
Galeria zdjęć 13
Sonda
Czy na budowach przestrzega się zasad BHP?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MŁAWA
ŚMIERĆ
ZARZUTY
KATASTROFA BUDOWLANA