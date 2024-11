Katastrofa budowlana w Mławie. Zakończono pierwsze przeszukanie gruzowiska

Katastrofa budowlana w Mławie. Trwa akcja ratunkowa

Dach hali przy ul. Grota-Roweckiego w Mławie zawalił się w środę (20 listopada) około godziny 11. Do katastrofy doszło najprawdopodobniej podczas montowania monitoringu na dachu budynku.

− Na tą chwilę mamy 2 osoby, które zginęły w tym tragicznym zdarzeniu i trzecią osobę, która została przetransportowana do szpitala − powiedziała Anna Pawłowska z mławskiej policji.

Poszukiwania na miejscu zakończył już pies Max. Jak przekazał Marek Karpowicz, nikogo nie znalazł. To jednak nie koniec akcji. Karpowicz powiedział również, że strażacy czekają na przyjazd drugiego psa, który ponownie przeszuka gruzowisko. Jedzie z Poznania.

− Takie są procedury. Musi to potwierdzić drugi pies. Jeśli on również nikogo nie znajdzie, akcja poszukiwawcza zostanie zakończona − podsumowuje. Max to jeden z trzech psów na Mazowszu szkolonych do przeszukiwania gruzowiska.

Prokurator Rejonowy w Mławie Marcin Bagiński powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że w sprawie zawalenia się hali na pewno zostanie wszczęte śledztwo. Potwierdził w środę po południu, że śmierć poniosły dwie osoby. Po zakończeniu akcji ratowniczej zostaną przeprowadzone szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia.

i Autor: psyratownicze.osprwndm.pl