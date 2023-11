Makabra pod Mławą, kobieta z odciętą głową! 27-letni podejrzany o zabójstwo zatrzymany

Kobieta z odciętą głową znaleziona w Mławie. 45-latka była wdową i matką dwójki dzieci. Zatrzymano podejrzanego, to 27-letni członek rodziny ofiary

Są nowe doniesienia w sprawie makabry w Szumsku pod Mławą na Mazowszu. We wtorek, 14 listopada około godziny 15 w jednym z domów jednorodzinnych członek rodziny dokonał przerażającego odkrycia. Znalazł zwłoki swojej 45-letniej krewnej, wdowy i matki dwójki dzieci. Kobieta według portalu codziennikmławski.pl zginęła od ciosów ostrym narzędziem, zwłoki miały odciętą głowę! Zaczęto poszukiwania podejrzanego - również osoby z rodziny 45-letniej zamordowanej kobiety. Jak podała policja Polskiej Agencji Prasowej, 27-latek wpadł jeszcze we wtorek, 14 listopada w Olsztynie około godziny 21. Był znany policji, notowano go wcześniej za posiadanie narkotyków.

"Okoliczności zabójstwa były wyjątkowo drastyczne"

"Po kilku godzinach od zawiadomienia, we wtorek przed godz. 21., mężczyzna podejrzewany o zabójstwo został zatrzymany na terenie Olsztyna, czyli sto kilometrów od miejsca zdarzenia. Jest to 27-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, który był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. To osoba z rodziny ofiary" - powiedziała rzeczniczka policji w Mławie, asp. szt. Anna Pawłowska. "W chwili zatrzymania 27-latek był trzeźwy. Została pobrana od niego krew do badań, w tym na obecność środków odurzających. Obecnie przebywa w naszej komendzie" - dodała policjantka. "Ofiara to wdowa, matka dwójki dzieci. Okoliczności zabójstwa były wyjątkowo drastyczne" - dodaje w rozmowie z PAP Prokurator Rejonowy w Mławie Marcin Bagiński. "Aktualnie trwa weryfikowanie materiału dowodowego. Nie jest wykluczone, że jeszcze dzisiaj postępowanie to zostanie skierowane przeciwko określonej osobie" - powiedział. "Nie zaprzeczam okolicznościom podawanym przez lokalne portale" - stwierdził, pytany o informacje na temat makabrycznych okoliczności odnalezienia zwłok 45-latki.

