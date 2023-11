Bestialskie zabójstwo pod Mławą. Nieoficjalnie: 27-latek odciął kobiecie głowę

Szokujący mord pod Mławą. Obciął ofierze głowę

Do szokującego morderstwa doszło we wtorek (14 listopada). - Po godzinie 15 wpłynęło do nas zgłoszenie, z którego wynikało, że na terenie prywatnego domu doszło do zabójstwa. Po przybyciu na miejsce śledczy ujawnili zwłoki 45-letniej kobiety. Po kilku godzinach osoba podejrzana została zatrzymana na terenie Olsztyna – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” asp.szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie.

Zatrzymany w przeszłości był karany za przestępstwa narkotykowe. Był trzeźwy, ale śledczy zlecili badania krwi. Mają wyjaśnić, czy w chwili popełniania zbrodni był pod wpływem innych środków. Na razie nie znamy motywów zabójcy. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że w Prokuraturze Rejonowej w Mławie od godziny 13.30 trwa w sprawie trwa przesłuchanie. Czekamy na dalsze ustalenia prokuratury w tej sprawie.