Akcja służb w spokojnej wsi. Doszło do wypadku, jedna osoba w szpitalu

Poważny wypadek w spokojnej wsi pod Warszawą.

Doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów.

Jedna osoba trafiła do szpitala, a policja ustala przyczyny.

Wypadek w Umiastowie

Do wypadku doszło w niedzielę, 8 marca. Późnym popołudniem na ulicy Umiastowskiej zderzyły się dwa samochody osobowe: Volkswagen Golf i Mazda. Na miejscu pojawiły się liczne służby ratunkowe

Wszystko wskazuje na to, że kierowca VW na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym autem.

Jedna osoba trafiła do szpitala

Siła uderzenia była duża, na miejscu zdarzenia pojawiło się kilka zespołów ratownictwa medycznego oraz liczne zastępy straży pożarnej.

W wyniku zderzenia poszkodowanych zostało kilka osób. Ostatecznie, po opatrzeniu na miejscu, pasażerka Volkswagena Golfa została przetransportowana do szpitala. Jej stan jest stabilny, przekazał Miejski Reporter.

W akcji uczestniczyło łącznie pięć zastępów straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. W związku z udzielaniem pomocy poszkodowanym i koniecznością usunięcia rozbitych pojazdów ulica Umiastowska została na czas działań całkowicie zamknięta dla ruchu.

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości obu kierowców. Badanie wykazało, że zarówno prowadzący Volkswagena Golfa, jak i kierowca Mazdy byli trzeźwi. Policja potwierdziła również, że obaj posiadali wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Trwają dalsze czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie przyczyn i przebiegu wypadku.

Źródło: Miejski Reporter

