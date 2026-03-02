Natsu w domowym stroju i jej partner przyłapani. On taszczy, ona się śmieje. Zdjęcia z ukrycia!

Natsu, influencerka i uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", po swoim debiutanckim występie opuściła studio w towarzystwie partnera tanecznego, Wojciecha Kuciny.

Paparazzi sfotografowali Natsu w domowym stroju (dresowe spodnie i bluza), gdy wychodziła ze studia, a Wojciech Kucina niósł torby.

Zdjęcia z ukrycia uchwyciły również innych uczestników programu "Taniec z Gwiazdami", ukazując kulisy życia gwiazd po występie.

"Taniec z Gwiazdami". Natsu zadebiutowała na parkiecie

Natsu przed startem wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" wzbudzała chyba największe zainteresowanie wśród telewidzów. Szczególnie tych najmłodszych miłośników formatu. W końcu to jedna z największych gwiazd polskiego internetu - jej profil na Instagramie śledzi ponad 2 mln kont! Zamieszanie związane z udziałem Natsu w "TzG" wybuchło jeszcze przez startem show Polsatu, głownie z powodu bardzo gorących zdjęć byłej freakfighterki, które można zobaczyć w sieci. Tańcząca w parze z Wojciechem Kuciną Natsu w pierwszym odcinku na parkiecie nieco zawiodła. Duet od jurorów otrzymał tylko 25 punktów (na 40 możliwych). Taniec jednak został przyćmiony przez strój influercerki. Jej skąpa sukienka podczas pląsów się podwijała i odsłaniała obszerne fragmenty ciała Natsu. Po debiucie na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" była zawodniczka freak-fightów opuściła studio w towarzystwie swojego partnera z parkietu.

Natsu bez hamulców. Pokazała zdjęcia kulisów "Tańca z Gwiazdami". Chyba wyciekło zbyt wiele!

Natsu w domowym stroju wychodzi ze studia "Tańca z Gwiazdami". Wojciech Kucina taszczy torby

Od dawna widać, że pomiędzy Natsu a Wojciechem Kuciną panuje co najmniej dobra komitywa. Zauważyliśmy to już podczas specjalnej imprezy zorganizowanej z okazji startu wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Natsu wówczas wyglądała jak milion dolarów. Gdy uczestnicy "TzG" wychodzili ze studia, zdjęcia z ukrycia zrobili im paparazzi. Fotografowie mieli przy tym pełne ręce roboty. Patrząc na zdjęcia Natalii Karczmarczyk i Kuciny, byliśmy zdumieni. Piękna influercerka bowiem paradowała po ulicy w stroju domowym - miała na sobie szerokie szare spodnie dresowe i bluzę z obszernym kapturem. Ze względu temperaturę, założyła także czarną krótką kurtkę. Humor jej wyraźnie dopisywał. Na fotografiach widać, jak Natsu się śmieje, a jej taneczny partner taszczy torby. Prawdziwy z niego dżentelmen. Paparazzi uchwycili także innych uczestników programu "Taniec z Gwiazdami". Oj, dużo się działo. Wszystko prezentujemy w galerii.

Galeria: Natsu, Kucina i inne gwiazdy po wyjściu ze studia "Tańca z Gwiazdami"

71