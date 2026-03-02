Natsu w domowym stroju i jej partner przyłapani. On taszczy, ona się śmieje. Zdjęcia z ukrycia!

Bartosz Olszewski likp
2026-03-02 16:40

Natsu, czyli Natalia Karczmarczyk, w pierwszym odcinku wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" zachwyciła swoją skąpą kreacją eksponującą dolne części ciała. Po zakończeniu show była zawodniczka freak-fightów w domowym stroju i jej partner taneczny - Wojciech Kucina - zostali przyłapani przez fotografów, którzy zrobili im zdjęcia z ukrycia. Te i inne zdjęcia uczestników "TzG" po wyjściu ze studia prezentujemy w naszej galerii paparazzi.

  • Natsu, influencerka i uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", po swoim debiutanckim występie opuściła studio w towarzystwie partnera tanecznego, Wojciecha Kuciny.
  • Paparazzi sfotografowali Natsu w domowym stroju (dresowe spodnie i bluza), gdy wychodziła ze studia, a Wojciech Kucina niósł torby.
  • Zdjęcia z ukrycia uchwyciły również innych uczestników programu "Taniec z Gwiazdami", ukazując kulisy życia gwiazd po występie.

"Taniec z Gwiazdami". Natsu zadebiutowała na parkiecie

Natsu przed startem wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" wzbudzała chyba największe zainteresowanie wśród telewidzów. Szczególnie tych najmłodszych miłośników formatu. W końcu to jedna z największych gwiazd polskiego internetu - jej profil na Instagramie śledzi ponad 2 mln kont! Zamieszanie związane z udziałem Natsu w "TzG" wybuchło jeszcze przez startem show Polsatu, głownie z powodu bardzo gorących zdjęć byłej freakfighterki, które można zobaczyć w sieci. Tańcząca w parze z Wojciechem Kuciną Natsu w pierwszym odcinku na parkiecie nieco zawiodła. Duet od jurorów otrzymał tylko 25 punktów (na 40 możliwych). Taniec jednak został przyćmiony przez strój influercerki. Jej skąpa sukienka podczas pląsów się podwijała i odsłaniała obszerne fragmenty ciała Natsu. Po debiucie na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" była zawodniczka freak-fightów opuściła studio w towarzystwie swojego partnera z parkietu. 

Natsu bez hamulców. Pokazała zdjęcia kulisów "Tańca z Gwiazdami". Chyba wyciekło zbyt wiele!

Natsu w domowym stroju wychodzi ze studia "Tańca z Gwiazdami". Wojciech Kucina taszczy torby

Od dawna widać, że pomiędzy Natsu a Wojciechem Kuciną panuje co najmniej dobra komitywa. Zauważyliśmy to już podczas specjalnej imprezy zorganizowanej z okazji startu wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Natsu wówczas wyglądała jak milion dolarów. Gdy uczestnicy "TzG" wychodzili ze studia, zdjęcia z ukrycia zrobili im paparazzi. Fotografowie mieli przy tym pełne ręce roboty. Patrząc na zdjęcia Natalii Karczmarczyk i Kuciny, byliśmy zdumieni. Piękna influercerka bowiem paradowała po ulicy w stroju domowym - miała na sobie szerokie szare spodnie dresowe i bluzę z obszernym kapturem. Ze względu temperaturę, założyła także czarną krótką kurtkę. Humor jej wyraźnie dopisywał. Na fotografiach widać, jak Natsu się śmieje, a jej taneczny partner taszczy torby. Prawdziwy z niego dżentelmen. Paparazzi uchwycili także innych uczestników programu "Taniec z Gwiazdami". Oj, dużo się działo. Wszystko prezentujemy w galerii. 

Galeria: Natsu, Kucina i inne gwiazdy po wyjściu ze studia "Tańca z Gwiazdami"

Natsu i Wojciech Kucina po TzG
Galeria zdjęć 71
Super Express Google News
Natsu o hejcie i aferze kamerkowej. To był moment przełomowy!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NATSU
TANIEC Z GWIAZDAMI