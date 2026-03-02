Szef Pogoni Szczecin ujawnia rozmowy z piłkarzami Iranu. Gigantyczny skandal przed MŚ 2026?

Co z Iranem na MŚ?

Reprezentacja Iranu bez większych problemów wywalczyła awans na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Losowanie fazy grupowej przyniosło jednak nietypową sytuację – wszystkie mecze grupowe Iran ma rozegrać na terenie Stanów Zjednoczonych. Spotkania z Nową Zelandią i Belgią zaplanowano w Inglewood w Kalifornii, natomiast starcie z Egiptem ma odbyć się w Seattle.

Już po losowaniu pojawiały się spekulacje, że część irańskich kibiców może mieć trudności z wjazdem do Stanów Zjednoczonych. Sytuacja dodatkowo skomplikowała się w sobotę 28 lutego, gdy Iran został zaatakowany przez USA i Izrael.

I have spoken to several players from the Iranian national team, and they have decided that Iran will boycott the 2026 World Cup and will not participate. I would not be surprised if other national teams make the same decision. History has shown us moments like the 1936 Berlin…— Alex Haditaghi (@CanDisenchanted) March 2, 2026

W wyniku ostrzałów zginął m.in. Ali Hosejni Chamenei, Najwyższy Przywódca Islamskiej Republiki Iranu, który sprawował władzę w kraju.

Po tych wydarzeniach w Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę narodową. Jednocześnie zdecydowano o bezterminowym zawieszeniu krajowych rozgrywek piłkarskich. W mediach zaczęły pojawiać się również spekulacje, że władze mogą rozważać wycofanie reprezentacji z mundialu w 2026 roku.

Głos właściciela Pogoni Szczecin

Do sprawy odniósł się w poniedziałek Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin, który swoje stanowisko opublikował w serwisie X. Pochodzący z Iranu działacz poinformował, że kontaktował się z kilkoma reprezentantami swojego kraju.

„Rozmawiałem z kilkoma graczami reprezentacji Iranu i zdecydowali oni, że Iran zbojkotuje mistrzostwa świata w 2026 roku i nie weźmie w nich udziału” – napisał Haditaghi.