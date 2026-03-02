Szef Pogoni Szczecin ujawnia rozmowy z piłkarzami Iranu. Gigantyczny skandal przed MŚ 2026?

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-03-02 15:33

Iran stał się celem ataku przeprowadzonego przez Stany Zjednoczone i Izrael. W kontekście tych wydarzeń pojawiły się pytania dotyczące udziału reprezentacji Iranu w mistrzostwach świata, które w czerwcu mają odbyć się w USA, Kanadzie i Meksyku. Do sprawy odniósł się w poniedziałek Alex Haditaghi – pochodzący z Iranu właściciel Pogoni Szczecin. Poinformował, że rozmawiał z kilkoma reprezentantami swojego kraju i przekazał, jakie decyzje rozważają zawodnicy.

Alex Haditaghi

i

Autor: Mohsen Ganji/ Associated Press

Co z Iranem na MŚ?

Reprezentacja Iranu bez większych problemów wywalczyła awans na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Losowanie fazy grupowej przyniosło jednak nietypową sytuację – wszystkie mecze grupowe Iran ma rozegrać na terenie Stanów Zjednoczonych. Spotkania z Nową Zelandią i Belgią zaplanowano w Inglewood w Kalifornii, natomiast starcie z Egiptem ma odbyć się w Seattle.

Już po losowaniu pojawiały się spekulacje, że część irańskich kibiców może mieć trudności z wjazdem do Stanów Zjednoczonych. Sytuacja dodatkowo skomplikowała się w sobotę 28 lutego, gdy Iran został zaatakowany przez USA i Izrael.

ZOBACZ TEŻ: Czy Kacper Tomasiak zdobędzie kolejny medal? Trener Maciusiak ostrzega

W wyniku ostrzałów zginął m.in. Ali Hosejni Chamenei, Najwyższy Przywódca Islamskiej Republiki Iranu, który sprawował władzę w kraju.

Po tych wydarzeniach w Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę narodową. Jednocześnie zdecydowano o bezterminowym zawieszeniu krajowych rozgrywek piłkarskich. W mediach zaczęły pojawiać się również spekulacje, że władze mogą rozważać wycofanie reprezentacji z mundialu w 2026 roku.

ZOBACZ TEŻ: Wiadomo, czy Robert Lewandowski zagra w barażach o mundial. Wszystko już jasne

Głos właściciela Pogoni Szczecin

Do sprawy odniósł się w poniedziałek Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin, który swoje stanowisko opublikował w serwisie X. Pochodzący z Iranu działacz poinformował, że kontaktował się z kilkoma reprezentantami swojego kraju.

„Rozmawiałem z kilkoma graczami reprezentacji Iranu i zdecydowali oni, że Iran zbojkotuje mistrzostwa świata w 2026 roku i nie weźmie w nich udziału” – napisał Haditaghi.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IRAN