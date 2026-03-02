Grób Kazimierza Górskiego w 105. rocznicę urodzin. Wzruszający gest dzieci od razu rzuca się w oczy

2 marca 2026 roku przypada 105. rocznica urodzin Kazimierza Górskiego, legendarnego trenera polskiej reprezentacji, która pod jego wodzą zdobyła trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 1974 roku i złoto olimpijskie w 1972 roku.

Grób Kazimierza Górskiego znajduje się w Alei Zasłużonych na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, w pobliżu miejsca pochówku Bożeny Dykiel.

W 105. rocznicę urodzin na grobie Górskiego pojawiły się kwiaty od dzieci i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Czeplinku, która nosi jego imię, co świadczy o trwałej pamięci o trenerze wśród najmłodszych pokoleń.

Kazimierz Górski sukcesy

Kazimierz Górski na świat przyszedł 2 marca 1921 we Lwowie. Wówczas miasto mieściło się w granicach II Rzeczpospolitej. Jako piłkarz zawrotnej kariery nie zrobił, choć w barwach Legii Warszawa rozegrał 81 meczów, w których zdobył 34 gole. Jen raz wystąpił także w reprezentacji Polski. Prawdziwą karierę za to Kazimierz Górski zrobił jako trener. Gdy on pełnił funkcję selekcjonera, nasza kadra była najlepsza w historii. Do dziś kibice mówią o słynnym "zwycięskim remisie" z Anglią na Wembley w 1973 roku czy kapitalnych występach Polaków na mundialu w Niemczech. W naszej reprezentacji grali wówczas tacy zawodnicy jak: Kazimierz Deyna, Andrzej Szarmach, Jan Tomaszewski, Jerzy Gorgoń czy Robert Gadocha. Później Kazimierz Górski z sukcesami pracował w klubach greckich.

Piłkarze nazywali go ojcem, a Tomaszewski papieżem. Nieznany sekret sukcesu Kazimierza Górskiego

Grób Kazimierza Górskiego w 105. rocznicę urodzin

W rocznicę urodzin urodzin słynnego trenera odwiedziliśmy jego grób, który znajduje się na w Alei Zasłużonych na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Niedawno w pobliżu mogiły Kazimierza Górskiego pochowano Bożenę Dykiel. Żałobnicy idąc na jej pogrzeb, z zadumą patrzyli m.in. właśnie na grób najlepszego trenera w historii naszej piłki. W 105. rocznicę urodzin Kazimierza Górskiego na cmentarzu w oczy rzuciły się kwiaty od dzieci i nauczycieli ze szkoły podstawowej w podwarszawskim Czeplinku, która nosi imię legendarnego trenera. Ten wzruszający gest pokazuje, że pamięć o Kazimierzu Górskim jest ciągle żywa, nawet w najmłodszym pokoleniu Polaków. Chwytające za serce zdjęcia pokazujące grób Kazimierza Górskiego w dniu 105. rocznicy jego urodzin prezentujemy w naszej galerii.

Kazimierz Górski odszedł 19 lat temu. Był kopalnią cytatów, jego słowa towarzyszą nam do dziś

Galeria zdjęć grobu Kazimierza Górskiego

