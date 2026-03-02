Karasiowi w Dubaju wysiadł GPS przez wojsko. Znalazł się w sercu konfliktu

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-03-02 14:40

Robert Karaś poleciał do Dubaju z zamiarem podjęcia próby pobicia rekordu Guinnessa. Jego plan przerwała jednak eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie. Do sytuacji odniosła się Agnieszka Włodarczyk, która poinformowała, że wraz z rodziną jest przygotowana na ewentualną ewakuację ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Robert Karaś

i

Autor: Konferencja Zapowiadająca Fame Mma 19, Fame Mma, Fame Mma 19, Sierpień 2023, Robert Karaś/ AKPA

Sportowiec zamierzał pokonać trasę biegiem przez terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach próby ustanowienia rekordu Guinnessa. Do wyzwania przygotowywał się od wielu miesięcy. Realizację planu uniemożliwił jednak nagły rozwój wydarzeń w regionie. W sobotę Iran stał się celem skoordynowanego ataku przeprowadzonego przez Izrael i Stany Zjednoczone. W odpowiedzi Teheran uderzył w amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Irańskie media państwowe zaczęły również informować o eksplozjach w Dubaju. W tej sytuacji kontynuowanie sportowego projektu stało się niemożliwe.

ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska w podróży w Abu Zabi i Dubaju. Czy grozi jej niebezpieczeństwo? Ważny komunikat!

— Jesteśmy na 82 km. Zapewne większość z was wie, że przez konflikt z Iranem i Stanami moja próba nie będzie uznana. Będziemy musieli zacząć próbę od początku. Wojsko blokuje sygnały GPS-u, moje sygnały zostały zerwane. Mamy po zawodach, ale to nie jest najważniejsze. Ważne, żeby konflikt się zakończył. No nic, takie życie. Jesteśmy cali i zdrowi — przekazał sportowiec na swoim profilu na Instagramie.

Robert Karaś podczas startu na Florydzie [Zdjęcia]

Robert Karaś podczas startu na Florydzie
Galeria zdjęć 9

W Dubaju przebywa także Agnieszka Włodarczyk wraz z partnerem oraz ich czteroipółletnim synem Milanem. Ich wyjazd był związany z wyzwaniem Karasia, jednak niespodziewane wydarzenia w regionie sprawiły, że najważniejszą kwestią stało się bezpieczeństwo rodziny. Aktorka na bieżąco informuje obserwujących o sytuacji za pośrednictwem Instagrama, starając się jednocześnie uspokajać nastroje.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT KARAŚ
AGNIESZKA WŁODARCZYK