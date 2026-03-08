Kolarski skandal, uderzył go podczas wyścigu. Kamera idealnie to wychwyciła

Michał Skiba
2026-03-08 11:15

Do niezwykle nietypowej i budzącej poważne obawy sytuacji doszło podczas holenderskiego wyścigu kolarskiego Ster van Zwolle. Nowozelandczyk Kiaan Watts z ekipy NSN Development Team uderzył w głowę jednego z rywali, co wywołało ogromne poruszenie w środowisku kolarskim i natychmiastową reakcję sędziów.

Incydent miał miejsce około 34 kilometrów przed metą. W trakcie jazdy Watts wymierzył cios w głowę Marijna Maasa z zespołu Beat CC p/b Saxo. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniu, które szybko zaczęło krążyć w internecie, wywołując falę oburzenia wśród kibiców oraz ludzi związanych z kolarstwem.

Sędziowie zareagowali błyskawicznie — Nowozelandczyk został zdyskwalifikowany. Maas mimo wszystko ukończył rywalizację, zajmując 79. miejsce.

Po wyścigu oficjalne stanowisko opublikował zespół NSN Development Team, który zdecydowanie potępił zachowanie swojego zawodnika. W komunikacie podkreślono, że drużyna ubolewa nad postawą Wattsa i przypomniała, że oczekuje od swoich kolarzy profesjonalizmu oraz rywalizacji zgodnej z zasadami fair play.

Drużyna poinformowała także o kolejnej konsekwencji wobec zawodnika. Watts nie wystartuje w niedzielnym wyścigu, aby – jak podkreślono w oświadczeniu – miał czas na przemyślenie swojego zachowania i zrozumienie jego skutków.

KOLARSTWO