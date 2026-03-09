Pogoda na Wielkanoc 2026. Atak zimy, czy piękne święta? Eksperci kreślą taki scenariusz

2026-03-09 10:53

Pogoda na Wielkanoc 2026 roku to temat, który już w marcu emocjonuje Polaków. Przygotowania świąteczne niebawem ruszą pełną parą, więc warto wziąć pod uwagę prognozy długoterminowe dla Polski. Eksperci z IMGW i specjaliści od pogody z innych serwisów są raczej zgodni. Czy sroga zima, która była z nami na początku roku, powróci do kraju?

  • W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia. Jaka pogoda będzie towarzyszyć Polakom na początku miesiąca? W prognozach długoterminowych widać zgodność. Nie wszyscy będą zadowoleni!
  • Wszystko wskazuje na to, że unikniemy gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Nie będzie też srogiego ataku zimy, który pamiętamy chociażby z pierwszej połowy lutego.
  • Szczegóły prognozy długoterminowej na Wielkanoc 2026 omawiamy poniżej.

Pogoda na Wielkanoc 2026

W tym roku Wielkanoc wypada wyjątkowo wcześnie - 5 kwietnia. Jak to wpłynie na pogodę? Początek roku przyniósł mrozy i solidne dawki opadów śniegu, więc Polacy nerwowo sprawdzają prognozy na kwiecień. Czy śnieżna pora roku jeszcze powróci? W prognozach długoterminowych na Wielkanoc nie widać takiego scenariusza. Wprawdzie na północy i zachodzie możemy odnotować ochłodzenie, ale nie ma mowy o potężnym załamaniu pogody. Tak kolejne tygodnie widzi specjalistyczny model ECMWF:

Model CFS również nie widzi potężnych anomalii pogodowych. Temperatury powinny być typowe dla kwietnia, co potwierdza również analiza eksperymentalnej prognozy długoterminowej IMGW na czwarty miesiąc roku.

Prognoza długoterminowa na Niedzielę Wielkanocną i lany poniedziałek

Od 12 stopni Celsjusza na północy od 15 na południu i południowym wschodzie i z opadami deszczu pod koniec okresu świątecznego - tak w skrócie wyglądają prognozy długoterminowe na Wielkanoc. Na mapach serwisu pogoda.interia.pl widać największy opad w lany poniedziałek (6 kwietnia 2026). Parasole powinny się przydać na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w okolicach Bydgoszczy. Tuż przed świętami deszcz może pokrzyżować przygotowania na Śląsku, w województwie lubuskim i w Małopolsce. 

Na ten moment pogoda na Wielkanoc wygląda typowo wiosennie. Nocami mogą objawić się przymrozki, ale o powrocie srogiej zimy nie ma mowy. Obecnie wiele wskazuje na scenariusz z temperaturami w okolicach 10-15 stopni i deszczowymi akcentami pod koniec świąt. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w naszych serwisach.

