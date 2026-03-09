Data Wielkanocy w 2026 roku zaskoczy Polaków. Święta wypadną wyjątkowo wcześnie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-09 8:14

Najważniejsze chrześcijańskie święta w kalendarzu w 2026 roku pojawią się znacznie szybciej niż zazwyczaj. Taka sytuacja wymusi na wielu osobach wcześniejsze zaplanowanie urlopów oraz szybsze rozpoczęcie przygotowań do rodzinnych spotkań.

Wielkanoc 2026 dużo wcześniej niż rok temu. Dwa tygodnie różnicy

i

Autor: Jacek Chlewicki

Termin Wielkanocy w 2026 roku ulegnie zmianie

Wielkanoc należy do najważniejszych świąt w kalendarzu chrześcijańskim, jednak – w przeciwieństwie do Bożego Narodzenia – nie ma stałej daty. Każdego roku przypada w innym terminie: czasem już pod koniec marca, a innym razem dopiero w drugiej połowie kwietnia. W 2026 roku termin świąt wyraźnie się zmieni.

Polecany artykuł:

Jedno imię złożone z dwóch. W Polsce noszą je tylko 34 osoby

Dokładna data Wielkanocy 2026. Kiedy wypada lany poniedziałek?

W 2026 roku Wielkanoc przypada 5 kwietnia, więc święta są już tuż-tuż. Dzień później, 6 kwietnia, obchodzony będzie Poniedziałek Wielkanocny, znany jako śmigus-dyngus. Dla porównania, w ubiegłym roku Wielkanoc wypadła znacznie później – dopiero 20 kwietnia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Z jajem i ze smakiem – Wielkanocne świętowanie w Wilkowicach

Z jajem i ze smakiem – Wielkanocne świętowanie w Wilkowicach
Galeria zdjęć 5

Dni ustawowo wolne od pracy w okresie wielkanocnym

Wielkanoc to nie tylko czas rodzinnych spotkań i pielęgnowania wieloletnich tradycji, lecz także moment, w którym wiele osób może na chwilę zwolnić tempo codziennych obowiązków. W świątecznym kalendarzu znajdują się bowiem dni ustawowo wolne od pracy, dzięki którym Polacy mają okazję spędzić więcej czasu z bliskimi, odpocząć i poczuć wyjątkową atmosferę świąt. Jak wygląda to w praktyce i które dni Wielkanocy są wolne od pracy?

Wielkanoc wolne od pracy

W Polsce święta wielkanocne obejmują dwa dni ustawowo wolne od pracy:

  • Niedzielę Wielkanocną – pierwszy dzień świąt,
  • Poniedziałek Wielkanocny (lany poniedziałek) – drugi dzień świąt.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych zawodach – m.in. w służbie zdrowia, gastronomii, transporcie czy służbach mundurowych – praca w święta jest możliwa. W takich przypadkach pracownikom przysługuje odpowiednia rekompensata, na przykład dodatkowy dzień wolny za pracę w okresie świątecznym.

Quiz wiedzy o Wielkanocy
Pytanie 1 z 10
Barwione na różne kolory jajka to:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKANOC
ŚWIĘTA WIELKANOCNE