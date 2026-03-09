Data Wielkanocy w 2026 roku zaskoczy Polaków. Święta wypadną wyjątkowo wcześnie

Termin Wielkanocy w 2026 roku ulegnie zmianie

Wielkanoc należy do najważniejszych świąt w kalendarzu chrześcijańskim, jednak – w przeciwieństwie do Bożego Narodzenia – nie ma stałej daty. Każdego roku przypada w innym terminie: czasem już pod koniec marca, a innym razem dopiero w drugiej połowie kwietnia. W 2026 roku termin świąt wyraźnie się zmieni.

Dokładna data Wielkanocy 2026. Kiedy wypada lany poniedziałek?

W 2026 roku Wielkanoc przypada 5 kwietnia, więc święta są już tuż-tuż. Dzień później, 6 kwietnia, obchodzony będzie Poniedziałek Wielkanocny, znany jako śmigus-dyngus. Dla porównania, w ubiegłym roku Wielkanoc wypadła znacznie później – dopiero 20 kwietnia.

Z jajem i ze smakiem – Wielkanocne świętowanie w Wilkowicach

Dni ustawowo wolne od pracy w okresie wielkanocnym

Wielkanoc to nie tylko czas rodzinnych spotkań i pielęgnowania wieloletnich tradycji, lecz także moment, w którym wiele osób może na chwilę zwolnić tempo codziennych obowiązków. W świątecznym kalendarzu znajdują się bowiem dni ustawowo wolne od pracy, dzięki którym Polacy mają okazję spędzić więcej czasu z bliskimi, odpocząć i poczuć wyjątkową atmosferę świąt. Jak wygląda to w praktyce i które dni Wielkanocy są wolne od pracy?

Wielkanoc wolne od pracy

W Polsce święta wielkanocne obejmują dwa dni ustawowo wolne od pracy:

Niedzielę Wielkanocną – pierwszy dzień świąt,

Poniedziałek Wielkanocny (lany poniedziałek) – drugi dzień świąt.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych zawodach – m.in. w służbie zdrowia, gastronomii, transporcie czy służbach mundurowych – praca w święta jest możliwa. W takich przypadkach pracownikom przysługuje odpowiednia rekompensata, na przykład dodatkowy dzień wolny za pracę w okresie świątecznym.