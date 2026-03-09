To jedno z najrzadszych imion w Polsce. Nosi je zaledwie kilkadziesiąt kobiet

Decyzja o wyborze oryginalnego imienia dla dziecka

Ostateczne nadanie miana noworodkowi zawsze stanowi ogromne wyzwanie dla świeżo upieczonych opiekunów. Część z nich wybiera sprawdzone rozwiązania zakorzenione w rodzimej tradycji, podczas gdy reszta preferuje zdecydowanie bardziej nieszablonowe warianty. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w oficjalnych rejestrach, gdzie obok absolutnych hitów figurują formy przypisane zaledwie wąskiej grupie kilkudziesięciu osób. Właśnie do tej niszowej kategorii zalicza się nietypowa i dwuczłonowa konstrukcja.

Imię Maria-Magdalena noszą w Polsce zaledwie 34 osoby

Polskie imiona kryją w sobie tysiące różnorodnych form, ale pewne warianty to prawdziwe rzadkości. Idealnym przykładem takiego ewenementu pozostaje zapisywana z użyciem łącznika Maria-Magdalena. Według oficjalnych zestawień na terenie całego kraju tym imieniem posługują się obecnie zaledwie 34 panie.

Podwójne konstrukcje nazewnicze nigdy nie zyskały w Polsce masowego uznania. Rodzice najczęściej decydują się na nadanie potomstwu dwóch odrębnych imion, a wersje złączone w jedną całość charakterystyczną pauzą stanowią w urzędach stanu cywilnego absolutny margines i rejestruje się je niezwykle sporadycznie.

Biblijne korzenie imienia Maria-Magdalena

Oba człony tego imienia mają korzenie biblijne. Maria wywodzi się z języka hebrajskiego i należy do najstarszych oraz najbardziej rozpowszechnionych imion w tradycji chrześcijańskiej. Z kolei Magdalena nawiązuje do Marii Magdaleny – uczennicy Jezusa, znanej z kart Nowego Testamentu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpiękniejsze imiona dla bliźniaków. Takie zestawienia pasują do siebie idealnie

20

Skrajnie niska popularność imienia Maria-Magdalena w XXI wieku

W Polsce żyją dzisiaj dokładnie 34 panie o tym mianie. Co ciekawe, od 2000 roku nazwano w ten sposób tylko dwie dziewczynki - w 2019 roku. Oficjalne statystyki ostatecznie potwierdzają absolutnie znikome zainteresowanie tym specyficznym wariantem.