To jedno z najrzadszych imion w Polsce. Nosi je zaledwie kilkadziesiąt kobiet

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-03-09 8:02

Niektóre imiona w Polsce należą do prawdziwych rzadkości. Jedno z nich wyróżnia się także tym, że powstało z połączenia dwóch znanych imion w jedną formę. Choć każde z nich osobno jest dobrze rozpoznawalne i popularne, razem pojawiają się niezwykle rzadko – w całej Polsce noszą je zaledwie 34 osoby.

To rzadkie żeńskie imię oznacza szczęśliwą. W 2025 roku rodzice znów sobie o nim przypomnieli

i

Autor: karlyukav/ Freepik.com

Decyzja o wyborze oryginalnego imienia dla dziecka

Ostateczne nadanie miana noworodkowi zawsze stanowi ogromne wyzwanie dla świeżo upieczonych opiekunów. Część z nich wybiera sprawdzone rozwiązania zakorzenione w rodzimej tradycji, podczas gdy reszta preferuje zdecydowanie bardziej nieszablonowe warianty. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w oficjalnych rejestrach, gdzie obok absolutnych hitów figurują formy przypisane zaledwie wąskiej grupie kilkudziesięciu osób. Właśnie do tej niszowej kategorii zalicza się nietypowa i dwuczłonowa konstrukcja.

Imię Maria-Magdalena noszą w Polsce zaledwie 34 osoby

Polskie imiona kryją w sobie tysiące różnorodnych form, ale pewne warianty to prawdziwe rzadkości. Idealnym przykładem takiego ewenementu pozostaje zapisywana z użyciem łącznika Maria-Magdalena. Według oficjalnych zestawień na terenie całego kraju tym imieniem posługują się obecnie zaledwie 34 panie.

Podwójne konstrukcje nazewnicze nigdy nie zyskały w Polsce masowego uznania. Rodzice najczęściej decydują się na nadanie potomstwu dwóch odrębnych imion, a wersje złączone w jedną całość charakterystyczną pauzą stanowią w urzędach stanu cywilnego absolutny margines i rejestruje się je niezwykle sporadycznie.

Polecany artykuł:

Najrzadsze imiona w Polsce. Rodzice już ich nie wybierają

Biblijne korzenie imienia Maria-Magdalena

Oba człony tego imienia mają korzenie biblijne. Maria wywodzi się z języka hebrajskiego i należy do najstarszych oraz najbardziej rozpowszechnionych imion w tradycji chrześcijańskiej. Z kolei Magdalena nawiązuje do Marii Magdaleny – uczennicy Jezusa, znanej z kart Nowego Testamentu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpiękniejsze imiona dla bliźniaków. Takie zestawienia pasują do siebie idealnie

Najpiękniejsze imiona dla bliźniaków
Galeria zdjęć 20

Skrajnie niska popularność imienia Maria-Magdalena w XXI wieku

W Polsce żyją dzisiaj dokładnie 34 panie o tym mianie. Co ciekawe, od 2000 roku nazwano w ten sposób tylko dwie dziewczynki - w 2019 roku. Oficjalne statystyki ostatecznie potwierdzają absolutnie znikome zainteresowanie tym specyficznym wariantem.

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Jaki to stary serial? Podajemy imiona bohaterów!
Pytanie 1 z 10
Krystle, Fallon, Blake
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIONA KOBIET
IMIONA DZIECI
IMIONA