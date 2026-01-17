Najrzadsze imiona w Polsce. Rodzice już ich nie wybierają

Spis treści
Najrzadziej nadawane imiona dla chłopców w Polsce
Moda na imiona zmienia się z roku na rok. Jedne wracają do łask, inne – mimo bogatej historii lub oryginalnego brzmienia – niemal całkowicie znikają z rejestrów urodzeń. W Polsce coraz częściej królują imiona krótkie, nowoczesne i międzynarodowe, a te tradycyjne lub nietypowe trafiają na margines wyborów przyszłych rodziców. Które jednak konkretnie nadaje się skrajnie rzadko? W przypadku chłopców mowa o imionach, które dla sporej części osób brzmią zbyt staroświecko. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę 10 najrzadziej nadawanych imion dla chłopców stworzoną według danych ze strony gov.pl.
TOP 10 najmniej popularnych imion w Polsce dla chłopców
Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce w 2025 roku
W I połowie 2025 roku w Polsce rekordy popularności biły dwa imiona - Nikodem (2777 nadań) oraz w przypadku dziewczynek Zofia (2117 nadań). Jakie imiona uplasowały się tuż za nimi? Oto szczegółowa lista:
Top 10 imion nadawanych dziewczynkom:
- Zofia – 2117,
- Maja – 1946,
- Zuzanna – 1864,
- Laura – 1791,
- Hanna – 1610,
- Julia – 1590,
- Oliwia – 1463,
- Pola – 1334,
- Alicja – 1307,
- Amelia – 1224.
Top 10 imion nadawanych chłopcom:
- Nikodem – 2777,
- Antoni – 2461,
- Jan – 2373,
- Leon – 2237,
- Aleksander – 2192,
- Franciszek – 2171,
- Ignacy – 2032,
- Stanisław – 1703,
- Jakub – 1667 ,
- Mikołaj – 1511.
Widać więc, że mimo nowych trendów wielu rodziców nadal stawia na tradycyjne, ponadczasowe imiona z silnymi korzeniami w polskiej kulturze.
