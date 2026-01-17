Najrzadsze imiona w Polsce. Rodzice już ich nie wybierają

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-17 3:14

W Polsce trendy nadawania imion zmieniają się z pokolenia na pokolenie. Jeszcze kilka dekad temu wiele imion było powszechnych, a dziś część z nich niemal zniknęła z rejestrów urodzeń. To efekt zmian kulturowych, inspiracji zagranicznych oraz trendów, które dyktują współczesnym rodzicom, jak nazywać swoje dzieci.

Najrzadziej nadawane imiona dla chłopców w Polsce

Moda na imiona zmienia się z roku na rok. Jedne wracają do łask, inne – mimo bogatej historii lub oryginalnego brzmienia – niemal całkowicie znikają z rejestrów urodzeń. W Polsce coraz częściej królują imiona krótkie, nowoczesne i międzynarodowe, a te tradycyjne lub nietypowe trafiają na margines wyborów przyszłych rodziców. Które jednak konkretnie nadaje się skrajnie rzadko? W przypadku chłopców mowa o imionach, które dla sporej części osób brzmią zbyt staroświecko. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę 10 najrzadziej nadawanych imion dla chłopców stworzoną według danych ze strony gov.pl.

TOP 10 najmniej popularnych imion w Polsce dla chłopców

Przez ponad 8 godzin transmitowała swój poród. Imię dla dziecka wybrali internauci
Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce w 2025 roku

W I połowie 2025 roku w Polsce rekordy popularności biły dwa imiona - Nikodem (2777 nadań) oraz w przypadku dziewczynek Zofia (2117 nadań). Jakie imiona uplasowały się tuż za nimi? Oto szczegółowa lista:

Top 10 imion nadawanych dziewczynkom:

  • Zofia – 2117,
  • Maja – 1946,
  • Zuzanna – 1864,
  • Laura – 1791,
  • Hanna – 1610,
  • Julia – 1590,
  • Oliwia – 1463,
  • Pola – 1334,
  • Alicja – 1307,
  • Amelia – 1224.

Top 10 imion nadawanych chłopcom:

  • Nikodem – 2777,
  • Antoni – 2461,
  • Jan – 2373,
  • Leon – 2237,
  • Aleksander – 2192,
  • Franciszek – 2171,
  • Ignacy – 2032,
  • Stanisław – 1703,
  • Jakub – 1667 ,
  • Mikołaj – 1511.

Widać więc, że mimo nowych trendów wielu rodziców nadal stawia na tradycyjne, ponadczasowe imiona z silnymi korzeniami w polskiej kulturze.

Zakazane imiona w Polsce

Co ciekawe, dziś wielu rodziców decyduje się nadać dziecku imię, kóre dawniej uznawano za nieodpowiednie i było można powiedzieć - zakazane! O jakich konkretnie imionach mowa? O tym pisaliśmy tutaj: Te imiona kiedyś budziły sprzeciw. Dziś rodzice nadają je bez wahania.

