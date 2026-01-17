Najrzadsze imiona w Polsce. Rodzice już ich nie wybierają

Najrzadziej nadawane imiona dla chłopców w Polsce

Moda na imiona zmienia się z roku na rok. Jedne wracają do łask, inne – mimo bogatej historii lub oryginalnego brzmienia – niemal całkowicie znikają z rejestrów urodzeń. W Polsce coraz częściej królują imiona krótkie, nowoczesne i międzynarodowe, a te tradycyjne lub nietypowe trafiają na margines wyborów przyszłych rodziców. Które jednak konkretnie nadaje się skrajnie rzadko? W przypadku chłopców mowa o imionach, które dla sporej części osób brzmią zbyt staroświecko. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę 10 najrzadziej nadawanych imion dla chłopców stworzoną według danych ze strony gov.pl.

TOP 10 najmniej popularnych imion w Polsce dla chłopców

Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce w 2025 roku

W I połowie 2025 roku w Polsce rekordy popularności biły dwa imiona - Nikodem (2777 nadań) oraz w przypadku dziewczynek Zofia (2117 nadań). Jakie imiona uplasowały się tuż za nimi? Oto szczegółowa lista:

Top 10 imion nadawanych dziewczynkom:

Zofia – 2117,

Maja – 1946,

Zuzanna – 1864,

Laura – 1791,

Hanna – 1610,

Julia – 1590,

Oliwia – 1463,

Pola – 1334,

Alicja – 1307,

Amelia – 1224.

Top 10 imion nadawanych chłopcom:

Nikodem – 2777,

Antoni – 2461,

Jan – 2373,

Leon – 2237,

Aleksander – 2192,

Franciszek – 2171,

Ignacy – 2032,

Stanisław – 1703,

Jakub – 1667 ,

Mikołaj – 1511.

Widać więc, że mimo nowych trendów wielu rodziców nadal stawia na tradycyjne, ponadczasowe imiona z silnymi korzeniami w polskiej kulturze.

Zakazane imiona w Polsce

