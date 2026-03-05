Nieskończona trasa w Toruniu zostanie otwarta. Wyjątkowa okazja

Przygotowania do Halowych Mistrzostw Świata 2026

Toruń intensywnie przygotowuje się do przyjęcia lekkoatletycznej elity i kibiców. Organizacja tak dużej imprezy, jaką są Halowe Mistrzostwa Świata, to ogromne wyzwanie logistyczne, wymagające niestandardowych działań w zakresie transportu. Urzędnicy zapewniają, że priorytetem jest wygoda zarówno gości, jak i stałych mieszkańców grodu Kopernika. Aby upłynnić ruch w newralgicznym okresie, zdecydowano się na udostępnienie nowej trasy jeszcze przed jej oficjalnym odbiorem technicznym. Szczegóły tego rozwiązania przedstawili zastępca prezydenta Rafał Pietrucień oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Ireneusz Makowski.

„Mimo, że nie zakończył się jeszcze etap realizacji Trasy Staromostowej, w uzgodnieniu z wykonawcą udało się wypracować rozwiązanie umożliwiające tymczasowe udostępnienie tego odcinka drogi na czas mistrzostw, a nawet kilka dni wcześniej. Chcemy, aby mieszkańcy mieli okazję wcześniej zapoznać się z nowym układem drogowym. Chcemy, aby w majówkę droga była już na stałe dostępna dla pieszych, rowerzystów i kierowców” - powiedział 5 marca wiceprezydent Torunia, Rafał Pietrucień.

Tymczasowa organizacja ruchu na Trasie Staromostowej

Planowane zmiany zostały rozłożone na dwa etapy, a kluczowe modyfikacje wejdą w życie w połowie marca. Kierowcy zyskają możliwość przejazdu Trasą Staromostową na odcinku od ulicy Dekerta do placu Niepodległości. Otwarcie drogi nastąpi w piątek 13 marca o godzinie 14:00 i potrwa do 23 marca. Należy jednak pamiętać, że w tym okresie na udostępnionym fragmencie nie będzie można korzystać z miejsc parkingowych.

„Na całym wskazanym odcinku nie została jeszcze ułożona ostatnia warstwa nawierzchni, w związku z czym obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu 23 marca (poniedziałek) o godz. 8:00. Po zamknięciu wykonawca będzie kontynuował prace drogowe” - informuje MZD w Toruniu.

Istotne korekty dotyczą również rejonu placu NOT. W trakcie trwania mistrzostw, czyli w dniach 13–23 marca, zmieniona zostanie geometria dopuszczalnych manewrów. Zmotoryzowani będą mogli pojechać na wprost z Szosy Chełmińskiej bezpośrednio w aleję Solidarności. Drogowcy dopuszczą również możliwość skrętu z Szosy Chełmińskiej w Czerwoną Drogę, co ma na celu dodatkowe usprawnienie komunikacji w centrum miasta.

