KH Energa Toruń bliżej półfinału! Hokeiści mogli liczyć na wspaniałych kibiców

KH Energa Toruń - Unia Oświęcim 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 Partanen - Heikkinen, Florczak (0:39),

1:1 Lewandowski - Laitinen (30:35),

2:1 M. Kalinowski - Lewandowski, K. Kalinowski (47:53)

Widzów: ok. 2400

Emocje na Tor-Torze! Torunianie bliżej półfinału hokejowej ekstraklasy

W ćwierćfinałach Tauron Hokej Ligi rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw. Do środowego meczu KH Energa Toruń i Unia Oświęcim podchodziły przy remisie 1:1. Nic więc dziwnego, że spotkanie na Tor-Torze wzbudzało ogromne emocje. Kibice z Torunia mieli nadzieję, że "Stalowe Pierniki" obronią swoje lodowisko. Tak się stało, choć mecz lepiej rozpoczął się dla gości z Małopolski. W pierwszej minucie Mika Partanen pokonał Antona Svenssona i było 0:1.

Gospodarze długo się rozkręcali, ale w drugiej i trzeciej tercji strzelili po bramce. Wyrównał Jakub Lewandowski, a decydujący cios zadał Michał Kalinowski. Głównym bohaterem meczu był jednak Anton Svensson, który zaliczył aż 40 interwencji. Kibice z grodu Kopernika mieli powody do radości. Podopieczni Samiego Hirvonena prowadzą 2:1 i w czwartek (5 marca) mogą zrobić ważny krok w kierunku awansu. Początek o godzinie 18:30.

