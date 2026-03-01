Lokalna gwiazda najlepsza! Tak wyglądały mistrzostwa Polski. Zdjęcia kibiców i zawodników

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-03-01 22:08

Za nami 70. edycja halowych mistrzostw Polski w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Złoty medal zdobyła lokalna gwiazda, Anna Matuszewicz, która wygrała z rywalami i... przeziębieniem! Nie zawiodły również najgorętsze lekkoatletyczne nazwiska. Zobaczcie zdjęcia kibiców i zawodników z HMP w grodzie Kopernika.

  • 70. edycja halowych mistrzostw Polski przeszła do historii. Dla wielu lekkoatletów była to próba generalna przed mistrzostwami świata, które w dniach 20-22 marca odbędą się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń.
  • Jedną z gwiazd drugiego dnia imprezy była Anna Matuszewicz, która obroniła tytuł mistrzyni w skoku w dal. Torunianka wygrała z rywalkami i przeziębieniem.
  • W naszym serwisie prezentujemy wyniki mistrzostw oraz zdjęcia kibiców i zawodników.

Halowe mistrzostwa Polski w Toruniu 2026: Anna Matuszewicz ze złotem. Wyniki HMP

- Tytuł Halowej Mistrzyni Polski obroniony! Dziś 6.59 m z przeziębieniem - tak Anna Matuszewicz z Torunia podsumowała niedzielne zawody w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Ulubienica publiczności nie zanotowała wybitnego rezultatu, ale jak sama wspomniała, musiała się mierzyć również z chorobą, więc złoty medal wywołał u niej uśmiech od ucha do ucha. Kibice z grodu Kopernika rzecz jasna wspierali 22-latkę i podobnie będzie w drugiej połowie marca. Warto dodać, że reprezentant MKL Toruń Radosław Lach zdobył brązowy medal w biegu na 200 metrów, a Adrian Brzeziński srebro w skoku w dal.

W niedzielę dobrze spisał się również Jakub Szymański, który zwyciężył na 60 metrów przez płotki (7,40 s). W skoku wzwyż triumfował Mateusz Kołodziejski (Zawisza Bydgoszcz) z wynikiem 2,24 m. Zawisza zgarnął złoto w sztafecie 4 x 200 metrów mężczyzn. Dwa złote medale zdobyła w Toruniu Natalia Bukowiecka, która wygrała na 400 metrów (51,44 s) i w sztafecie 4 x 400 metrów (Podlasie Białystok). W konkurencji indywidualnej za Bukowiecką rywalizację zakończyła Justyna-Święty Ersetic, brąz dla Anny Gryc.

Pozostałe wyniki HMP 2026 w Toruniu:

60 metrów mężczyzn

  • 1. Oliwer Wdowik (Resovia Rzeszów) - 6,54
  • 2. Dominik Kopeć (Agros Zamość) - 6,62
  • 3. Mateusz Siuda (AZS Poznań) - 6,65

60 metrów kobiet

  • 1. Ewa Swoboda (Podlasie Białystok) - 7,07
  • 2. Magdalena Stefanowicz (AZS AWF Katowice) - 7,20
  • 3. Jagoda Mierzyńska (AZS AWF Wrocław) - 7,25

60 metrów przez płotki kobiet

  • 1. Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa) - 7,89
  • 2. Alicja Sielska (AZS AKF Kraków) - 8,10
  • 3. Karolina Gajewska (AZS AKF Kraków) - 8,13

Pchnięcie kulą mężczyzn:

  • 1. Konrad Bukowiecki (20,10)
  • 2. Szymon mazur (18,83)
  • 3. Wojciech Marok (18,69)

400 metrów mężczyzn:

  • 1. Kajetan Duszyński (46,29)
  • 2. Marcin Karolewski (46,42)
  • 3. Wiktor Wróbel (47,27)

800 metrów kobiet:

  • 1. Magdalena Breza (2:03.51)
  • 2. Julia Jaguścik (2:03.53)
  • 3. Aleksandra Brześniewicz (2:03.82)

800 metrów mężczyzn:

  • 1. Maciej Wyderka (1:44.76)
  • 2. Filip Ostrowski (1:44.90)
  • 3. Patryk Sieradzki (1:46.58)

1500 metrów kobiet:

  • 1. Anna Wielgosz (4:18.18)
  • 2. Aleksandra Płocińska (4:18.33)
  • 3. Martyna Krawczńska (4:19.29)

Skok o tyczce kobiet:

  • 1. Zofia Gaborska (4,45)
  • 2. Maja Chamot (4,35)
  • 3. Emilia Kusy (4,20)

Trójskok mężczyzn:

  • 1. Dawid Krzemiński (15,77)
  • 2. Krzysztof Rybnik (15,60)
  • 3. Jan Kulmaczewski (15,53)

Pchnięcie kulą kobiet:

  • 1. Zuzanna Maślana (16,82)
  • 2. Aleksandra Torończak (16,50)
  • 3. Dominika Górska (14,70)

Pięciobój kobiet:

  • 1. Paulina Ligarska (4770)
  • 2. Carmen Nowicka (4282)
  • 3. Maja Kleszno (4058)

Skok wzwyż kobiet:

  • 1. Maria Żodzik (1,95)
  • 2. Wiktoria Miąso (1,88)
  • 3. Alicja Wysocka (1,82)

Trójskok kobiet:

  • 1. Zuzanna Sztachańska (13,21)
  • 2. Anna Kłosińska (12,99)
  • 3. Karolina Młodawska-Marzec (12,98)

1500 metrów mężczyzn:

  • 1. Krzysztof Zieliński (3:49.66)
  • 2. Kacper Arendt (3:49.91)
  • 3. Jory Teixeira (3:50.37)

200 metrów kobiet:

  • 1. Marlena Granaszewska (23,67)
  • 2. Aleksandra Suchenek (23,78)
  • 3. Nikola Horowska (23,95)

200 metrów mężczyzn:

  • 1. Marcin Tabaka (21,20)
  • 2. Rafał Rembisz (21,51)
  • 3. Radosław Lach (21,90)

Skok w dal mężczyzn:

  • 1. Tobiasz Butra (7,66)
  • 2. Adrian Brzeziński (7,52)
  • 3. Przemysław Rutowicz (7,32)

3000 metrów mężczyzn:

  • 1. Adam Bajorski (8:15.91)
  • 2. Dawid Borowski (8:16.19)
  • 3. Krzysztof Zieliński (8:17.20)

Skok o tyczce mężczyzn:

  • 1. Filip Kempski (5,40)
  • 2. Bartosz Marciniewicz (5,25)
  • 3. Maksymilian Wesołowski (5,10)

Siedmiobój mężczyzn:

  • 1. Rafał Horbowicz (5503)
  • 2. Paweł Wiesiołek (5389)
  • 3. Szymon Kosmowski (5128)

3000 metrów kobiet:

  • 1. Agnieszka Chorzępa (9:12.78)
  • 2. Oliwia Piątkowska (9:13.08)
  • 3. Weronika Przeździecka (9:16.14)

- Przygotowujemy się do tego, co wydarzy się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń w dniach 20-22 marca, czyli do Halowych Mistrzostw Świata. Dla organizatorów to był kolejny test hali, która przeszła modernizację. Panie Prezesie PZLA - potwierdzam - obiekt jest gotowy na przyjęcie zawodników z całego świata, a mieszkańcy Torunia są gotowi do kibicowania - powiedział prezydent Paweł Gulewski podczas otwarcia zawodów.

Halowe mistrzostwa Polski w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Zdjęcia kibiców i zawodników
