Lokalna gwiazda najlepsza! Tak wyglądały mistrzostwa Polski. Zdjęcia kibiców i zawodników

70. edycja halowych mistrzostw Polski przeszła do historii. Dla wielu lekkoatletów była to próba generalna przed mistrzostwami świata, które w dniach 20-22 marca odbędą się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń.

Jedną z gwiazd drugiego dnia imprezy była Anna Matuszewicz, która obroniła tytuł mistrzyni w skoku w dal. Torunianka wygrała z rywalkami i przeziębieniem.

W naszym serwisie prezentujemy wyniki mistrzostw oraz zdjęcia kibiców i zawodników.

Halowe mistrzostwa Polski w Toruniu 2026: Anna Matuszewicz ze złotem. Wyniki HMP

- Tytuł Halowej Mistrzyni Polski obroniony! Dziś 6.59 m z przeziębieniem - tak Anna Matuszewicz z Torunia podsumowała niedzielne zawody w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Ulubienica publiczności nie zanotowała wybitnego rezultatu, ale jak sama wspomniała, musiała się mierzyć również z chorobą, więc złoty medal wywołał u niej uśmiech od ucha do ucha. Kibice z grodu Kopernika rzecz jasna wspierali 22-latkę i podobnie będzie w drugiej połowie marca. Warto dodać, że reprezentant MKL Toruń Radosław Lach zdobył brązowy medal w biegu na 200 metrów, a Adrian Brzeziński srebro w skoku w dal.

W niedzielę dobrze spisał się również Jakub Szymański, który zwyciężył na 60 metrów przez płotki (7,40 s). W skoku wzwyż triumfował Mateusz Kołodziejski (Zawisza Bydgoszcz) z wynikiem 2,24 m. Zawisza zgarnął złoto w sztafecie 4 x 200 metrów mężczyzn. Dwa złote medale zdobyła w Toruniu Natalia Bukowiecka, która wygrała na 400 metrów (51,44 s) i w sztafecie 4 x 400 metrów (Podlasie Białystok). W konkurencji indywidualnej za Bukowiecką rywalizację zakończyła Justyna-Święty Ersetic, brąz dla Anny Gryc.

Pozostałe wyniki HMP 2026 w Toruniu:

60 metrów mężczyzn

1. Oliwer Wdowik (Resovia Rzeszów) - 6,54

2. Dominik Kopeć (Agros Zamość) - 6,62

3. Mateusz Siuda (AZS Poznań) - 6,65

60 metrów kobiet

1. Ewa Swoboda (Podlasie Białystok) - 7,07

2. Magdalena Stefanowicz (AZS AWF Katowice) - 7,20

3. Jagoda Mierzyńska (AZS AWF Wrocław) - 7,25

60 metrów przez płotki kobiet

1. Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa) - 7,89

2. Alicja Sielska (AZS AKF Kraków) - 8,10

3. Karolina Gajewska (AZS AKF Kraków) - 8,13

Pchnięcie kulą mężczyzn:

1. Konrad Bukowiecki (20,10)

2. Szymon mazur (18,83)

3. Wojciech Marok (18,69)

400 metrów mężczyzn:

1. Kajetan Duszyński (46,29)

2. Marcin Karolewski (46,42)

3. Wiktor Wróbel (47,27)

800 metrów kobiet:

1. Magdalena Breza (2:03.51)

2. Julia Jaguścik (2:03.53)

3. Aleksandra Brześniewicz (2:03.82)

800 metrów mężczyzn:

1. Maciej Wyderka (1:44.76)

2. Filip Ostrowski (1:44.90)

3. Patryk Sieradzki (1:46.58)

1500 metrów kobiet:

1. Anna Wielgosz (4:18.18)

2. Aleksandra Płocińska (4:18.33)

3. Martyna Krawczńska (4:19.29)

Skok o tyczce kobiet:

1. Zofia Gaborska (4,45)

2. Maja Chamot (4,35)

3. Emilia Kusy (4,20)

Trójskok mężczyzn:

1. Dawid Krzemiński (15,77)

2. Krzysztof Rybnik (15,60)

3. Jan Kulmaczewski (15,53)

Pchnięcie kulą kobiet:

1. Zuzanna Maślana (16,82)

2. Aleksandra Torończak (16,50)

3. Dominika Górska (14,70)

Pięciobój kobiet:

1. Paulina Ligarska (4770)

2. Carmen Nowicka (4282)

3. Maja Kleszno (4058)

Skok wzwyż kobiet:

1. Maria Żodzik (1,95)

2. Wiktoria Miąso (1,88)

3. Alicja Wysocka (1,82)

Trójskok kobiet:

1. Zuzanna Sztachańska (13,21)

2. Anna Kłosińska (12,99)

3. Karolina Młodawska-Marzec (12,98)

1500 metrów mężczyzn:

1. Krzysztof Zieliński (3:49.66)

2. Kacper Arendt (3:49.91)

3. Jory Teixeira (3:50.37)

200 metrów kobiet:

1. Marlena Granaszewska (23,67)

2. Aleksandra Suchenek (23,78)

3. Nikola Horowska (23,95)

200 metrów mężczyzn:

1. Marcin Tabaka (21,20)

2. Rafał Rembisz (21,51)

3. Radosław Lach (21,90)

Skok w dal mężczyzn:

1. Tobiasz Butra (7,66)

2. Adrian Brzeziński (7,52)

3. Przemysław Rutowicz (7,32)

3000 metrów mężczyzn:

1. Adam Bajorski (8:15.91)

2. Dawid Borowski (8:16.19)

3. Krzysztof Zieliński (8:17.20)

Skok o tyczce mężczyzn:

1. Filip Kempski (5,40)

2. Bartosz Marciniewicz (5,25)

3. Maksymilian Wesołowski (5,10)

Siedmiobój mężczyzn:

1. Rafał Horbowicz (5503)

2. Paweł Wiesiołek (5389)

3. Szymon Kosmowski (5128)

3000 metrów kobiet:

1. Agnieszka Chorzępa (9:12.78)

2. Oliwia Piątkowska (9:13.08)

3. Weronika Przeździecka (9:16.14)

- Przygotowujemy się do tego, co wydarzy się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń w dniach 20-22 marca, czyli do Halowych Mistrzostw Świata. Dla organizatorów to był kolejny test hali, która przeszła modernizację. Panie Prezesie PZLA - potwierdzam - obiekt jest gotowy na przyjęcie zawodników z całego świata, a mieszkańcy Torunia są gotowi do kibicowania - powiedział prezydent Paweł Gulewski podczas otwarcia zawodów.

