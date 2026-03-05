Co się dzieje w polskich sanatoriach? Oto przykra prawda

Sanatoria od lat kojarzą się z miejscem spokoju, leczenia i regeneracji sił. To właśnie tam tysiące Polaków wyjeżdża, by podreperować zdrowie i na chwilę zwolnić tempo codziennego życia. Jednak za spokojną atmosferą uzdrowisk kryją się czasem historie, które nie mają wiele wspólnego z idyllicznym obrazem kuracji. O niektórych z nich informowały media - w tym portal Fakt, który w 2025 roku opisywał relacje pracowników sanatoriów i kulisy zdarzeń, do jakich dochodzi podczas turnusów. Właśnie z tych opowieści wyłania się obraz problemów, o których - niestety - rzadko mówi się głośno.

Sanatoryjne łupy kuracjuszy. Pracownicy ujawniaj częsty proceder

Jak czytamy na portalu Fakt.pl, administratorka jednego z ośrodków w Ciechocinku przyznała, że kuracjusze bardzo często zabierają kosmetyki pozostawione w pokojach lub łazienkach. Największym "powodzeniem" mają cieszyć się droższe szampony czy - uwaga - lubrykanty.

Choć mogą to wydawać się drobiazgi, zdarzają się również dużo poważniejsze przypadki. Kuracjusze zgłaszają zniknięcia telefonów komórkowych, laptopów czy gotówki. Bywa też, że goście wynoszą z pokoi elementy wyposażenia - niewielkie radia, zestawy do gry w szachy czy kosmetyki.

Kradzieże w sanatoriach. Dlaczego kuracjusze kradną?

Kradzieże w sanatoriach mogą zaskakiwać, bo wiele osób wyobraża sobie uzdrowiska jako miejsca spokojne i bezpieczne. Pracownicy ośrodków przyznają jednak, że takie sytuacje zdarzają się regularnie. Trudno wskazać jedną przyczynę takiego zachowania. Czasem chodzi o zwykłą pokusę lub przekonanie, że drobne przedmioty - jak kosmetyki czy niewielkie elementy wyposażenia - można potraktować jako "ekscytującą pamiątkę z wyjazdu". Zdarza się również, że kuracjusze działają pod wpływem impulsu. Personel podkreśla jednak, że nawet drobne rzeczy znikające z pokoi czy łazienek potrafią z czasem stać się poważnym problemem dla ośrodków.

