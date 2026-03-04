Ponad półtora promila za kierownicą Audi. Tak doprowadził do wypadku pod Toruniem

O wypadku poinformowali przedstawiciele KM PSP w Toruniu. Strażacy dostali zgłoszenie przed godziną 18:10. Zniszczenia mówiły bardzo wiele!

W zdarzeniu brały udział osobowe Audi i Opel. Kierowca tego pierwszego był kompletnie pijany.

Ustalenia policji i zdjęcia z gminy Chełmża prezentujemy w tym materiale!

Wypadek w Zelgnie pod Toruniem

Zelgno to niewielka wieś w województwie kujawsko-pomorskim. We wtorek, późnym popołudniem rozegrały się tam sceny, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Niestety, pijani kierowcy to wciąż zmora regionu. W tym konkretnym przypadku do zderzenie dwóch samochodów doprowadził kierowca Audi. - Badanie alkomatem wykazało u sprawcy ponad półtora promila alkoholu - przekazała podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. Mężczyźnie grozi nawet do 3 lat więzienia.

Do szpitala trafiły trzy osoby. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nasza redakcja ponownie apeluje do czytelników - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Kto tak robi, naraża nie tylko siebie, ale również współpasażerów i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Ku przestrodze, poniżej prezentujemy galerię ze zdjęciami z gminy Chełmża.

Przypomnijmy - w lutym 2026 roku doszło do tragedii w Choceniu pod Włocławkiem. W wypadku zginęła ciężarna 26-latka. Sprawa poruszyła nie tylko mieszkańców regionu i skłania do refleksji.

