Policyjne naloty na mieszkania w Toruniu. Kilogramy narkotyków i młoda kobieta w kajdankach

Młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego KMP w Toruniu poinformował, że 24 lutego 2026 roku kryminalni ze Śródmieścia złożyli "niezapowiedzianą wizytę” w jednym z mieszkań na terenie Torunia, w którym, według wcześniejszych ustaleń, przebywał ukrywający się przed służbami 41-latek.

Równolegle, w innej części Torunia kryminalni z tego samego wydziału, pojechali do miejsca zamieszkania innego 41-latka, który miał powiązania poszukiwanym mężczyzną. Tego samego dnia, w trzecim z mieszkań, zatrzymali 22-letnią kobietę.

Akcja kryminalnych poskutkowała zabezpieczeniem ponad 6 kilogramów narkotyków. Szczegóły i zdjęcia w artykule!

Toruń: Policyjne naloty na kilka mieszkań

Skomplikowana akcja rozpoczęła się 24 lutego. Podczas przeszukania lokalu, zajmowanego przez 41-latka z Torunia mundurowi znaleźli biały proszek. Mężczyzna był poszukiwany nakazem doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze w 272 dni. - Wstępne badania wykazały, że posiadał prawie 200 gramów amfetaminy - przekazał mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego KMP w Toruniu.

- Równolegle, w innej części Torunia kryminalni z tego samego wydziału, pojechali do miejsca zamieszkania innego 41-latka, który miał powiązania poszukiwanym mężczyzną. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci znaleźli zawiniątko z roślinnym suszem. Tego samego dnia sprawdzili także inne zajmowane przez niego lokale. Tam zabezpieczyli znaczną ilość substancji zabronionych, gotówkę w kwocie przekraczającą 12 tys. złotych, wagi elektroniczne, zgrzewarkę oraz przedmioty przypominające broń, a także zatrzymali 22-letnią kobietę - omówił szczegóły akcji mł. asp. Dobrzeniecki.

Wyniki testów i zarzuty dla Torunian

Wstępne policyjne testy wykazały, że w trakcie przeszukań stróże prawa zabezpieczyli łącznie ponad 6 kilogramów narkotyków w tym m.in.:

amfetaminę,

płynną amfetaminę,

marihuanę

oraz tabletki ekstazy.

Narkotyki trafiły do laboratorium, gdzie są poddawane szczegółowej ekspertyzie. 25 lutego policjanci przeszukali także jedną z posesji w małej miejscowości w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Ujawnili tam sprzęt, który mógł służyć do produkcji narkotyków. Zatrzymani 41-latkowie oraz 22-latka zostali doprowadzeni do prokuratury, a następnie do sądu.

- Pierwszy z nich, który był poszukiwany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Drugi 41-latek usłyszał zarzut posiadania oraz uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających, a 22-latka zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Za te przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności - wylicza mł. asp. Dobrzeniecki.

Zatrzymani mężczyźni decyzją sądu, na wniosek prokuratora, najbliższe 3 miesiące pozostaną w tymczasowym areszcie. Wobec 22-latki prokurator zastosował m.in.: dozór oraz zakaz opuszczania kraju.

Galeria ze zdjęciami: Policjanci z Torunia zabezpieczyli kilogramy narkotyków. 22-letnia kobieta i dwóch 41-latków w kajdankach

10