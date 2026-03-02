Nagła śmierć cenionego wykładowcy! Wszyscy w szoku. Miał zaledwie 38 lat

Dr hab. Łukasz Jermacz, profesor UMK, zmarł przedwcześnie w trakcie procedury o nadanie tytułu profesora.

Jermacz był absolwentem i pracownikiem Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, gdzie rozwijał badania nad ekologią organizmów wodnych i inwazjami biologicznymi.

Ceniony za wkład naukowy i życzliwość, był promotorem w przewodach doktorskich i magisterskich, wspierając młodych naukowców. Jego śmierć to wielka strata dla społeczności akademickiej.

Dr hab. Łukasz Jermacz swoją karierę naukową związał z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska, a w 2017 roku obronił doktorat, współpracując z prof. dr. hab. Jarosławem Kobakiem. Początkowo pracował w Zakładzie Hydrobiologii, a po zmianach strukturalnych – w Katedrze Ekologii i Biogeografii. W 2023 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk biologicznych i objął stanowisko profesora uczelni.

Jako wybitny badacz, Łukasz Jermacz wniósł znaczący wkład w rozwój badań nad ekologią organizmów wodnych oraz inwazjami biologicznymi. Jego dorobek obejmował liczne publikacje naukowe, projekty badawcze, stypendia i wyróżnienia, a działalność naukowa znacząco umocniła pozycję Wydziału UMK na arenie międzynarodowej.

Profesor Jermacz był nie tylko cenionym naukowcem, lecz także niezwykle życzliwym i pomocnym człowiekiem. Jak podaje UMK, zawsze był gotów dzielić się doświadczeniem i wspierać studentów oraz współpracowników, pełnił funkcję promotora w kilku przewodach doktorskich i magisterskich, pomagając kolejnym pokoleniom młodych naukowców rozwijać pasję i kompetencje badawcze.

Łukasz był naszym współpracownikiem, kolegą, a dla wielu z nas także przyjacielem. Odszedł przedwcześnie, wykonując pracę, którą kochał – w trakcie trwania procedury o nadanie tytułu profesora – czytamy w mediach społecznościowych Wydziału.

Pod ogłoszeniem o śmierci profesora pojawiło się mnóstwo komentarzy od studentów, kolegów i przyjaciół:

„Był wspaniałym i wybitnym człowiekiem, szczere kondolencje dla najbliższych.”

„Straszna wiadomość! Łukasz był fajnym kolegą i ciepłym, życzliwym człowiekiem. Niech spoczywa w pokoju. Wyrazy współczucia dla najbliższych.”

„To dla nas wszystkich wielka strata. Łukasz był niezwykle zdolnym naukowcem i wspaniałym człowiekiem. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.”

Śmierć dr hab. Łukasza Jermacza to ogromna strata dla toruńskiej społeczności akademickiej, środowiska biologicznego w Polsce i wszystkich, którzy mieli okazję współpracować z tym wyjątkowym człowiekiem.