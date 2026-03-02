Piotr uciekał przed kuzynami przez cmentarz. Dopadli go i skatowali na śmierć

W niewielkim Dobrzyniu nad Wisłą (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do bójki trzech kuzynów. Starcie tragicznie zakończyło się dla Piotra O. (†43 l.)

Policjanci z Lipna poszukują Mariusza Olewińskiego, za którym prokuratura rejonowa wydała list gończy. Mężczyzna jest podejrzewany o udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym.

Okoliczności sprawy przypominamy w materiale reportera "Super Expressu".

Poszukiwany Mariusz Olewiński. Chodzi o tragedię w Dobrzyniu nad Wisłą

- Policjanci z komendy powiatowej w Lipnie, na podstawie listu gończego wydanego 26.02.2026 r. przez Prokuraturę Rejonową w Lipnie, poszukują Mariusza Olewińskiego podejrzewanego o czyn z art. 158 § 3 Kodeksu Karnego tj. udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Wszyscy, którzy wiedzą, gdzie może przebywać mężczyzna proszeni są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Lipnie lub pod numerem telefonu 47 753 82 67, a także alarmowym 112 - taki komunikat policja zamieściła na swojej oficjalnej stronie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie w galerii i poniżej!

Mariusz Olewiński jest poszukiwany w sprawie śmierci swojego kuzyna Piotra. Do bójki pomiędzy nimi doszło w nocy z 11 na 12 lutego.

Czytaj więcej o sprawie: Krwawy finał bójki trzech kuzynów. Piotr zginął od ciosu nożem! „To jest tragedia”- Dla nas wszystkich to jest tragedia. Bardzo to przeżywamy. My tutaj wszyscy się znany. Oni pokłócili się podobno o rozliczenia finansowe. To miały być porachunki. Przecież jak ktoś komuś jest winny pieniądze, to się go za to nie zabija - usłyszał reporter "Super Expressu" od jednego z mieszkańców Dobrzynia

Tragiczny finał bójki kuzynów

W środę (11 lutego), około godziny 23, policja została poinformowana o bójce z udziałem trzech mężczyzn w Dobrzyniu. Jak stróże prawa przyjechali na ulice Robotniczą, na chodniku był opatrywany przez ratowników medycznych 43-letni mieszkaniec Dobrzynia. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Tam niestety zmarł w szpitalu. Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że bójka rozpoczęła się przed jednym ze sklepów. Tam jeden z kuzynów Piotra dźgnął go nożem.

- Różnie się mówi. Jedni mówią, że oni pobili się o pieniądze, a inni, że ta dwójka braci napadła na swojego kuzyna bo ten miał wcześniej pobić syna ich brata. Jak to zaczęło się przed sklepem, to on wtedy uciekał przed nimi przez cmentarz. Potem tego Dominika szukała policja - mówi "SE" jeden z mieszkańców.

Policja zatrzymała wyżej wspominanego Dominika po kilku godzinach. - Zatrzymanemu został postawiony zarzut z artykułu 158 paragraf 3 (udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym) - mówiła "Super Expressowi" prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt dla Dominika O. Sąd przychylił się do tego wniosku. Na razie Dominik O., ma spędzić za kratami trzy miesiące. Kodeks Karny za udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym przewiduje karę od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Na tym nie koniec! Policja na swojej stronie zamieściła zdjęcie poszukiwanego Mariusza.

i Autor: Super Express, Policja Tragiczny finał bójki trzech kuzynów. Piotr zginął od ciosu nożem

8