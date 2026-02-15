Krwawy finał bójki trzech kuzynów. Piotr zginął od ciosu nożem! „To jest tragedia”

W Dobrzyniu nad Wisłą doszło do tragicznej w skutkach bójki trzech kuzynów, w wyniku której zginął 43-letni Piotr O.

28-letni Dominik O., kuzyn ofiary, został aresztowany na trzy miesiące pod zarzutem udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym.

Motywem sporu miały być rozliczenia finansowe lub wcześniejsze pobicie.

Policja kontynuuje poszukiwania mężczyzny, który zadał śmiertelne ciosy nożem Piotrowi O.

Dobrzyń nad Wisłą. Śmiertelne pobicie 43-latka

- Dla nas wszystkich to jest tragedia. Bardzo to przeżywamy. My tutaj wszyscy się znany. Oni pokłócili się podobno o rozliczenia finansowe. To miały być porachunki. Przecież jak ktoś komuś jest winny pieniądze to się go za to nie zabija - usłyszeliśmy od jednego z mieszkańców Dobrzynia nad Wisłą.

W środę, 11 lutego, około godz. 23 policja została poinformowana o bójce z udziałem trzech mężczyzna w Dobrzyniu. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na ul. Robotniczą, na chodniku był opatrywany przez ratowników medycznych 43-letni mieszkaniec Dobrzynia - Piotr O. Mężczyzna został później przewieziony do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że bójka rozpoczęła się przed jednym ze sklepów. Tam jeden z kuzynów Piotra dźgnął go nożem.

- Różnie się mówi. Jedni mówią, że oni pobili się o pieniądze a inni, że ta dwójka braci napadła na swojego kuzyna, bo ten miał wcześniej pobić syna ich brata. Jak to zaczęło się przed sklepem, to on wtedy uciekał przed nimi przez cmentarz. Potem tego Dominika szukała policja - mówi nam jeden z mieszkańców miasta.

Tymczasowe aresztowanie

28-letniego Dominika policja zatrzymała po kilku godzinach. - Zatrzymanemu został postawiony zarzut z artykułu 158 paragraf 3 (udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym) - mówi nam prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt dla Dominika O., Sąd przychylił się do tego wniosku. Na razie Dominik O., ma spędzić za kratami trzy miesiące. Kodeks Karny za udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym przewiduje karę od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna, który zadał 43-letniemu Piotrowi śmiertelne ciosy nożem, wciąż jest poszukiwany przez policję.

