Wielkie łatanie dziur w Toruniu. Wiemy, gdzie pojawią się drogowcy

Marta Łazarska
2026-03-02 12:21

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ogłosił start intensywnych prac naprawczych na lokalnych ulicach. Rzeczniczka instytucji, Agnieszka Kobus-Pęńsko, wskazuje na konieczność poprawy bezpieczeństwa i komfortu kierowców. Ekipy remontowe działają w pierwszej kolejności w newralgicznych punktach miasta.

Są rządowe pieniądze na remonty dróg lokalnych. Także na Sądecczyźnie

i

Plany MZD w Toruniu i budżet na łatanie dziur

Służby odpowiedzialne za infrastrukturę drogową rozpoczynają systematyczne działania, skupiając się w pierwszej fazie na odcinkach wymagających natychmiastowej interwencji. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, w mieście operować będzie jednocześnie kilka zespołów roboczych. Priorytetem objęte zostaną trasy krajowe i wojewódzkie, a dopiero w następnym etapie naprawy obejmą drogi gminne.

- Na terenie miasta będzie pracowało kilka ekip. W pierwszej kolejności zajmiemy się drogami krajowymi i wojewódzkimi, w dalszej kolejności drogami gminnymi. W budżecie MZD na ten rok, na bieżące naprawy mamy zarezerwowane 3,6 mln zł - informuje Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Agnieszka Kobus-Pęńsko wyjaśnia, że szybkość usuwania ubytków zależy od pełnego rozruchu firm wytwarzających masy bitumiczne, które są niezbędne do przeprowadzania trwałych remontów. Aktualnie w Toruniu trwa proces uruchamiania jednej z takich wytwórni. Rzeczniczka zwraca uwagę, że technologia stosowana zimą jest rozwiązaniem jedynie doraźnym i znacznie mniej wytrzymałym od standardowych procedur.

- W okresie zimowym wytwórnie te mają przerwy technologiczne, co powoduje że łatanie dziur odbywa się metodą tymczasową, za pomocą masy na zimno. Tego typu naprawy są nietrwałe - podkreśla rzeczniczka.

Lista ulic w Toruniu objętych pracami drogowymi

W najbliższym czasie zmotoryzowani mieszkańcy muszą liczyć się z obecnością drogowców w wielu punktach miasta. Prace zaplanowano na ulicach: Poznańskiej, Andersa, Łódzkiej, Kniaziewicza, Szosie Lubickiej, Chrobrego, Polnej, Skłodowskiej-Curie, Wapiennej oraz Ukośnej. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i cierpliwość, choć wykonawcy deklarują, że postarają się, aby ewentualne utrudnienia były jak najmniej odczuwalne

