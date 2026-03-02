Ratownicy nie mogli nic zrobić. Ciało mężczyzny leżało w rzece

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-03-02 12:56

Tragiczne informacje napłynęły z Cierpic pod Toruniem (województwo kujawsko-pomorskie). W rzece leżało ciało 41-letniego mężczyzny. Okoliczności jego śmierci wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Znamy wstępne ustalenia służb.

  • O dramacie w Cierpicach poinformowali przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. 
  • Kiedy ratownicy dotarli na miejsce tragedii, na miejscu były już służby. Ciało mężczyzny ujawniono w wodzie!
  • Przyczyny i okoliczności śmierci 41-latka wyjaśniają policjanci i prokuratura. Wszystko wskazuje na to, że nie mamy do czynienie ze sprawą kryminalną!

Znaleźli ciało 41-latka w Cierpicach pod Toruniem

- O 14:55 wpłynęło zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy. W rzece leżało ciało mężczyzny. Na miejscu udało się trzech ratowników z Grupy Interwencyjnej - przekazali 27 lutego przedstawiciele WOPR Toruń w mediach społecznościowych.

Policjanci, ratownicy medyczni i strażacy nie mogli pomóc 41-latkowi. Mężczyzna zmarł. - Funkcjonariusze zostali powiadomieni o odnalezieniu ciała w Zielonej Strudze. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności procesowe. Wstępne ustalenia nie wskazują na to, aby ktokolwiek przyczynił się do śmierci 41-latka. Szczegółowe przyczyny i okoliczności będą przedmiotem śledztwa - powiedziała "Super Expressowi" podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Na ten moment wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Więcej informacji pojawi się po przeprowadzeniu sekcji zwłok. 

Galeria ze zdjęciami: Miejsce znalezienia zwłok 41-latka w Cierpicach. Materiały Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu

Tragedia w Cierpicach pod Toruniem. Ciało mężczyzny leżało w rzece
Galeria zdjęć 6

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Polecany artykuł:

Piotr uciekał przed kuzynami przez cmentarz. Dopadli go i skatowali na śmierć
Szukali zaginionego Krzysia Dymińskiego w Wiśle. Ojciec wyłowił zwłoki z rzeki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TORUŃ