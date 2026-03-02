Ratownicy nie mogli nic zrobić. Ciało mężczyzny leżało w rzece

O dramacie w Cierpicach poinformowali przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.

Kiedy ratownicy dotarli na miejsce tragedii, na miejscu były już służby. Ciało mężczyzny ujawniono w wodzie!

Przyczyny i okoliczności śmierci 41-latka wyjaśniają policjanci i prokuratura. Wszystko wskazuje na to, że nie mamy do czynienie ze sprawą kryminalną!

Znaleźli ciało 41-latka w Cierpicach pod Toruniem

- O 14:55 wpłynęło zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy. W rzece leżało ciało mężczyzny. Na miejscu udało się trzech ratowników z Grupy Interwencyjnej - przekazali 27 lutego przedstawiciele WOPR Toruń w mediach społecznościowych.

Policjanci, ratownicy medyczni i strażacy nie mogli pomóc 41-latkowi. Mężczyzna zmarł. - Funkcjonariusze zostali powiadomieni o odnalezieniu ciała w Zielonej Strudze. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności procesowe. Wstępne ustalenia nie wskazują na to, aby ktokolwiek przyczynił się do śmierci 41-latka. Szczegółowe przyczyny i okoliczności będą przedmiotem śledztwa - powiedziała "Super Expressowi" podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Na ten moment wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Więcej informacji pojawi się po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Galeria ze zdjęciami: Miejsce znalezienia zwłok 41-latka w Cierpicach. Materiały Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu

