Straszny wypadek na placu zabaw. Chłopiec spadł z huśtawki i zaczepił się o sznur

Do wypadku doszło 2 marca w godzinach popołudniowych. Na miejscu błyskawicznie zjawili się policjanci i ratownicy. Poszkodowanym jest 12-letni chłopiec!

Rzeczniczka KMP w Toruniu, podkomisarz Dominika Bocian potwierdza w rozmowie z "Super Expressem", że nastolatek stracił przytomność.

Funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku! Więcej w poniższym materiale.

Wypadek na placu zabaw w Toruniu. 12-latek spadł z huśtawki!

Policjanci odebrali niepokojący sygnał przed godziną 15. Dramat rozegrał się na placu zabaw przy ulicy Malinowskiego w Toruniu. Jak podaje dziennikarz serwisu gra.fm - na miejscu pojawiły się dwie karetki oraz trzy radiowozy. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 12-letni chłopiec spadł z huśtawki i zaczepił się o sznur, po czym stracił przytomność - wyjaśnia "Super Expressowi" podkom. Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

- Pomocy udzielił mu świadek. Chłopiec został przetransportowany do szpitala. Prowadzone w tej sprawie postępowanie ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego wypadku - dodaje oficer prasowa toruńskiej komendy w rozmowie z "SE".

Na uwagę zasługuje błyskawiczna reakcja świadka, który zrobił wszystko, by pomóc poszkodowanemu. Mundurowi apelują o ostrożność, również w rejonach placów zabaw. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

