Nocna prohibicja w Toruniu? Ich zdanie ma być kluczowe

Czy wprowadzenie zakazu handlu alkoholem nocą w grodzie Kopernika jest właściwym krokiem? Bezpośrednia debata na ten temat odbędzie się 14 marca o godzinie 11:00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33a. Alternatywą dla osobistego udziału jest wypełnienie ankiety online, dostępnej na miejskiej stronie do 23 marca. Urzędnicy liczą na aktywny udział przedsiębiorców, dla których ewentualne zmiany będą miały kluczowe znaczenie biznesowe.

Konsultacje w sprawie nocnej prohibicji

Patryk Wawrzyński z Biura Dialogu i Innowacji Miejskich zachęca wszystkich torunian do wyrażenia swojej opinii w kwestii dostępności napojów wyskokowych po zmroku. Podczas zaplanowanego spotkania głos zabiorą m.in. właściciele sklepów, którzy są najbardziej zainteresowani potencjalnymi regulacjami. Każdy zainteresowany będzie miał szansę przedstawić swoje argumenty oraz omówić rozwiązania, które później trafią pod obrady radnych. Równolegle dostępna jest ankieta konsultacyjna w internecie.

„- Pytamy tam przede wszystkim o to, czy mieszkańcy są za tym, żeby wprowadzać jakąkolwiek formę nocnego ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach, bo tego dotyczy ten pomysł. Pytamy też o to, czy powinno dotyczyć to całego miasta, czy może tylko wybranych okręgów w naszym mieście” - wyjaśnia Patryk Wawrzyński.

Obowiązująca ustawa precyzyjnie definiuje ramy czasowe takiego zakazu. Ewentualne ograniczenia muszą mieścić się w przedziale od godziny 22:00 do 6:00 rano. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, handel alkoholem będzie musiał dostosować się do tych widełek czasowych.

Toruń pionierem w walce z alkoholizmem

Dyrektor miejskiego biura zauważa, że Toruń często postrzegany jest jako lider zmian w zakresie regulacji dostępności alkoholu. Przeciwdziałanie uzależnieniom pozostaje dla władz priorytetem o wysokim znaczeniu.

„- Mamy dosyć restrykcyjne limity dotyczące koncesji. Mamy też, jako jeden z pierwszych samorządów, zakaz sprzedaży mocnych alkoholi na stacjach benzynowych” - wskazuje Wawrzyński.

„- Te konsultacje są również po to, żeby zastanowić się nad tym, czy to jest kolejne narzędzie, które jest nam potrzebne, czy może już te funkcjonujące w Toruniu są w zupełności dla mieszkańców wystarczające. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo ważny jest też głos w tym przedsiębiorców” - podkreśla rozmówca dziennikarki Radia ESKA.

Decyzja radnych i raport Patryka Wawrzyńskiego

Specjalnie powołany zespół zajmuje się gromadzeniem danych dotyczących poziomu bezpieczeństwa oraz informacji ze szpitali i placówek medycznych. Cały proces konsultacyjny zostanie zwieńczony kompleksowym dokumentem.

„- Konsultacje społeczne zakończą się raportem. Ten raport oczywiście będzie publicznie dostępny, zostanie przedstawiony prezydentowi. Będzie również przekazany wszystkim radnym miasta po to, żeby mogli sami wyrobić sobie opinię o tym, jakie wnioski, jakie rekomendacje proponowali mieszkańcy” - mówi Patryk Wawrzyński.

W przypadku gdy mieszkańcy wyrażą poparcie dla zmian, odpowiednia uchwała może zostać włączona do porządku obrad Rady Miasta Torunia. Realny termin procedowania nowych przepisów to pierwsza połowa 2026 roku.