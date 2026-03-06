12-latek walczy o życie po wypadku na placu zabaw. "Spółdzielnia kpi sobie z mieszkańców"

Tą sprawą Toruń żyje od 2 marca. To właśnie tego dnia doszło do wypadku na placu zabaw przy ul. Malinowskiego. 12-letni chłopiec spadł z huśtawki i zaczepił się o sznur.

Reporterka Radia ESKA Toruń potwierdziła, że chłopiec nadal jest w stanie ciężkim. Lekarze walczą o życie poszkodowanego!

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” kpi sobie z mieszkańców, twierdząc, że place zabaw przechodzą przeglądy - powiedział portalowi "Oto Toruń" pan Tomasz, który podał przykład placu przy ul. Srebrnej.

Wypadek 12-latka na placu zabaw w Toruniu

O wypadku 12-letniego chłopca na placu zabaw przy ul. Malinowskiego pisaliśmy w tym miejscu. - Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności w sprawie tego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko bawiło się na huśtawce przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami i spadło z niej zaplątane w linkę. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe m.in. oględziny, przesłuchali w tej sprawie świadków - powiedziała dziennikarce Radia ESKA Toruń podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

3 marca pojawiły się informacje o wprowadzeniu 12-latka w stan śpiączki farmakologicznej. Lekarze oceniają stan chłopca jako ciężki. 12-latek został zaintubowany. Medycy robią wszystko, co w ich mocy, aby uratować poszkodowanego.

Jest głos ze spółdzielni, mieszkańcy Torunia zgłaszają wątpliwości

Dziennikarze lokalnego serwisu "Oto Toruń" rozmawiali o sprawie z Grażyną Kaczyńską-Koska kierowniczką działu technicznego SM „Na Skarpie”. Przedstawicielka spółdzielni zaznaczyła, że place zabaw regularnie przechodzą przeglądy i kontrole techniczne. - Wszystkie przeglądy zostały wykonane przez upoważnione firmy zgodnie z terminami. Urządzenia były sprawne i dopuszczone do użytkowania - podkreśliła.

Nie wszystkich mieszkańców przekonało stanowisko kierowniczki. - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” kpi sobie z mieszkańców, twierdząc, że place zabaw przechodzą przeglądy - powiedział dziennikarzom "Oto Toruń" pan Tomasz, który pokazał przykład placu przy ul. Srebrnego. Reporterzy zwrócili uwagę na zdemontowane liny jednej z huśtawek, mostek łączący dwie wieże i uszkodzenia na jednej z drabinek.

