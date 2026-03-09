Natsu, była freakfighterka, występuje w programie "Taniec z Gwiazdami", ale jej występy nie spotkały się z entuzjazmem jurorów.

Iwona Pavlović ostro skrytykowała tango Natsu i oceniła je na "2", co wywołało oburzenie fanów.

Julia Wieniawa publicznie skrytykowała oceny jury, twierdząc, że były zbyt surowe, i pochwaliła występ Natsu.

Wiele innych gwiazd i internautów również wyraziło swoje poparcie dla Natsu, uważając, że jej występ był lepszy niż sugerowały oceny jurorów.

Fani Natsu wkurzeni na Iwonę Pavlović

Natsu, czyli Natalia Karczmarczyk, w najnowszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" wzbudza ogromne zainteresowanie. Słynąca ze zjawiskowej urody influercerka, która ma za sobą przeszłość w freakfightach, to kolejna osoba ze świata internetu, która próbuje podbić telewizję. Na razie jednak na parkiecie show Natsu radzi sobie - delikatnie mówiąc - średnio. Już w pierwszym odcinku nie poszło jej najlepiej, choć uwagę przyciągał jej odsłaniający niemal cały dół strój. Jednak w drugim było jeszcze gorzej. Zrobiła się afera, bo fani Natsu wkurzyli się na Iwonę Pavlović, jurorkę z "Tańca z Gwiazdami". Ta nie dość, że dała Natalii "dwójkę", to jeszcze pokusiła się o niezbyt przyjemny komentarz.

A to feler - westchnął seler. Natalio, ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś ustawionej sylwetki, ani z Wojciechem (Kuciną, partnerem z "TzG" - red.). Wypadałaś z muzyki, ale pozostałe elementy nie miały nic wspólnego z tangiem. Ja twoją wrażliwość widzę. Ty na razie nie możesz przełamać lęku, że miliony cię oglądają. Ty musisz opanować siebie. Ty przecież tańczysz w tym programie dla siebie

- wypaliła Pavlović. W sukurs Natsu przyszli nie tylko fani, lecz także Julia Wieniawa i inne gwiazdy.

Julia Wieniawa o występie Natsu: "Za ostro Was ocenili!"

Aktorka i piosenkarka nie zamierzała ukrywać tego, że nie zgadza się z oceną jurorów programu "Taniec z Gwiazdami". Swoich słów już nie odkręci, ślad bowiem pozostał w postaci screenów zrobionych przez internautów. Zresztą Julia Wieniawa raczej nie miała zamiaru kasować swojego komentarza.

Za ostro Was ocenili! Naprawdę było fajnej! Nie mogłam oderwać wzroku od Was! I ta sukienka…

- skomentowała gwiazda. Podobnych opinii było mnóstwo. - Mi się mega podobało! Zdecydowanie jury było zbyt surowe - przekonywała Paulina Hornik. - Jakie dwa? To było zupełnie super dobre!!! - tak z kolei do występu Natsu odniosła się Maja Bohosiewicz.

