Zaskakująca decyzja organizatorów. Wiadomo już, kto poprowadzi galę Oscarów 2026

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-03-11 15:16

98. ceremonia wręczenia najważniejszych nagród filmowych świata zbliża się wielkimi krokami. Zwycięzców poznamy w połowie marca podczas wielkiego święta kina w Hollywood. Producenci wydarzenia ogłosili już oficjalnie nazwisko prowadzącego Oscary 2026, a ich wybór - choć sprawdzony - może wiele osób zaskoczyć. O kim mowa?

Conan O'Brien

i

Autor: Chris Pizzello

Conan O'Brien poprowadzi Oscary 2026

Wręczenie Nagród Akademii Filmowej to coroczne święto, na które czeka cała branża kinematograficzna. Złota statuetka to szczyt marzeń dla reżyserów, aktorów czy scenarzystów, a sama gala od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów śledzących gwiazdy na czerwonym dywanie. Wiemy już oficjalnie, kto w tym roku będzie gospodarzem tego wyjątkowego wieczoru. Za sterami 98. ceremonii wręczenia Oscarów ponownie stanie Conan O'Brien. 

Polecany artykuł:

Ten film wygra Oscary 2026? Typerzy nie mają wątpliwości i stawiają na jeden ty…

Zaskakujący wybór producentów gali?

Decyzja ta zdziwiła niektórych komentatorów, ponieważ w kuluarach spodziewano się zupełnie nowej twarzy. Producenci wydarzenia, Raj Kapoor oraz Katy Mullan, w swoim trzecim roku pracy przy organizacji gali postanowili jednak postawić na sprawdzone rozwiązanie i powierzyć tę funkcję ubiegłorocznemu gospodarzowi. Conan O'Brien dołącza więc do licznego grona prezenterów, którym rola prowadzącego galę Oscarów przypadła więcej niż raz z rzędu.

CZYTAJ TAKŻE: Nie żyje gwiazda uwielbianych seriali. Jej głos znała cała Polska!

Kim jest Conan O’Brien?

Mający 62 lata prezenter telewizyjny i komik to postać doskonale znana amerykańskiej publiczności. Wychowywał się w stanie Massachusetts w rodzinie o korzeniach irlandzkich. Conan O'Brien jest absolwentem prestiżowego Harvardu, a największą sławę zdobył jako gospodarz programu "Late Night" w stacji NBC. Prowadził ten popularny talk-show przez szesnaście lat, po czym pałeczkę przejął po nim Jimmy Fallon. Warto przypomnieć, że komik miał już okazję sprawdzić się w roli prowadzącego hollywoodzką galę Nagród Akademii w 2025 roku.

Oscary 2026. Data transmisji i polskie akcenty

Prestiżową ceremonię polscy widzowie będą mogli śledzić w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku. Transmisja wystartuje punktualnie o 23:30 czasu polskiego na antenie CANAL+ PREMIUM oraz na internetowej platformie CANAL+. Stawka jest niezwykle wysoka, a faworytem z rekordową liczbą szesnastu nominacji ogłoszonych 22 stycznia jest obraz "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera. O tytuł najlepszego filmu powalczą również takie produkcje jak "Hamnet", "Frankenstein", "Bugonia" oraz "Wielki Marty".

Rodzima publiczność ma szczególne powody do dumy z uwagi na trzy polskie wątki wśród nominowanych. O statuetkę za kostiumy do filmu "Hamnet" rywalizuje Małgosia Turzańska. W kategorii najlepszych krótkometrażowych animacji szansę na wygraną ma Maciej Szczerbowski za dzieło "The Girl Who Cried Pearls" stworzone wspólnie z Chrisem Lavisem. Dodatkowo w walce o nagrodę za charakteryzację bierze udział polska koprodukcja "Brzydka siostra".

Paulina Gałązka jak Vanessa Udział w TzG to przełom
Sonda
Złote Globy czy Oscary - które nagrody są dla Ciebie ważniejsze?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSCARY