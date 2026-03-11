Conan O'Brien poprowadzi Oscary 2026

Wręczenie Nagród Akademii Filmowej to coroczne święto, na które czeka cała branża kinematograficzna. Złota statuetka to szczyt marzeń dla reżyserów, aktorów czy scenarzystów, a sama gala od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów śledzących gwiazdy na czerwonym dywanie. Wiemy już oficjalnie, kto w tym roku będzie gospodarzem tego wyjątkowego wieczoru. Za sterami 98. ceremonii wręczenia Oscarów ponownie stanie Conan O'Brien.

Zaskakujący wybór producentów gali?

Decyzja ta zdziwiła niektórych komentatorów, ponieważ w kuluarach spodziewano się zupełnie nowej twarzy. Producenci wydarzenia, Raj Kapoor oraz Katy Mullan, w swoim trzecim roku pracy przy organizacji gali postanowili jednak postawić na sprawdzone rozwiązanie i powierzyć tę funkcję ubiegłorocznemu gospodarzowi. Conan O'Brien dołącza więc do licznego grona prezenterów, którym rola prowadzącego galę Oscarów przypadła więcej niż raz z rzędu.

Kim jest Conan O’Brien?

Mający 62 lata prezenter telewizyjny i komik to postać doskonale znana amerykańskiej publiczności. Wychowywał się w stanie Massachusetts w rodzinie o korzeniach irlandzkich. Conan O'Brien jest absolwentem prestiżowego Harvardu, a największą sławę zdobył jako gospodarz programu "Late Night" w stacji NBC. Prowadził ten popularny talk-show przez szesnaście lat, po czym pałeczkę przejął po nim Jimmy Fallon. Warto przypomnieć, że komik miał już okazję sprawdzić się w roli prowadzącego hollywoodzką galę Nagród Akademii w 2025 roku.

Oscary 2026. Data transmisji i polskie akcenty

Prestiżową ceremonię polscy widzowie będą mogli śledzić w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku. Transmisja wystartuje punktualnie o 23:30 czasu polskiego na antenie CANAL+ PREMIUM oraz na internetowej platformie CANAL+. Stawka jest niezwykle wysoka, a faworytem z rekordową liczbą szesnastu nominacji ogłoszonych 22 stycznia jest obraz "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera. O tytuł najlepszego filmu powalczą również takie produkcje jak "Hamnet", "Frankenstein", "Bugonia" oraz "Wielki Marty".

Rodzima publiczność ma szczególne powody do dumy z uwagi na trzy polskie wątki wśród nominowanych. O statuetkę za kostiumy do filmu "Hamnet" rywalizuje Małgosia Turzańska. W kategorii najlepszych krótkometrażowych animacji szansę na wygraną ma Maciej Szczerbowski za dzieło "The Girl Who Cried Pearls" stworzone wspólnie z Chrisem Lavisem. Dodatkowo w walce o nagrodę za charakteryzację bierze udział polska koprodukcja "Brzydka siostra".

