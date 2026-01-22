Oscary 2026. Ogłoszono nominacje Akademii Filmowej. Polacy z szansami na statuetki

W kategorii Najlepszy Film nominowano aż dziesięć tytułów. Wśród nich są m.in. głośny "Sinners", który już teraz uznawany jest za jednego z głównych faworytów, ambitne "One Battle After Another", poruszający "Hamnet" czy widowiskowy "Frankenstein". To właśnie te produkcje będą rozdawać karty podczas marcowej gali.
Oskary 2026. Kto ma szanse na statuetkę?
Silna obsada pojawiła się także w kategoriach aktorskich. O Oscara dla najlepszego aktora powalczą m.in. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan i Ethan Hawke. W rywalizacji o statuetkę dla najlepszej aktorki znalazły się Jessie Buckley, Emma Stone, Renate Reinsve, Rose Byrne i Kate Hudson. To zestawienie, które już teraz rozpala dyskusje w branży i wśród fanów kina.
Polskie akcenty w nominacjach. Oni walczą o Oscara
Jednym z najmocniejszych punktów tegorocznych nominacji jest polski akcent. W kategorii Najlepsze Kostiumy nominację otrzymała Małgorzata Turzańska za film Hamnet. To ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że polscy twórcy coraz śmielej zaznaczają swoją obecność na światowej scenie filmowej. Dla Turzańskiej to nie tylko osobisty sukces, ale także ważny moment dla całej polskiej kinematografii. Z kolei Maciek Szczerbowski, współautor filmu "The Girl Who Cried Pearls", ma szansę na statuetkę za krótkometrażową animację.
Nominacje do Oskarów w najważniejszych kategoriach
Rekordzistą tegorocznych Oscarów jest film "Sinners", który zdobył aż 16 nominacji. Tuż za nim plasuje się "One Battle After Another" z 13 nominacjami. Tak imponujące wyniki sprawiają, że rywalizacja zapowiada się wyjątkowo zacięta, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą przynieść sporo niespodzianek.
Najlepszy Film - nominowani
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Najlepszy Reżyser - nominowani
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ryan Coogler – Sinners
- Yorgos Lanthimos – Bugonia
- Denis Villeneuve – Dune: Messiah
- Joachim Trier – Sentimental Value
Najlepszy Aktor
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Michael B. Jordan – Sinners
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Adam Driver – Ferrari
Najlepsza Aktorka
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
- Kate Hudson – Song Sung Blue
Najlepsze Kostiumy
- Hamnet – Małgorzata Turzańska
- Frankenstein
- Bugonia
- Marty Supreme
- Sentimental Value
Najlepsza Muzyka Oryginalna
- Jerskin Fendrix – Bugonia
- Alexandre Desplat – Frankenstein
- Max Richter – Hamnet
- Jonny Greenwood – One Battle After Another
- Ludwig Göransson – Sinners
Najwięcej nominacji
- Sinners – 16 nominacji
- One Battle After Another – 13 nominacji
- Hamnet – 9 nominacji
Kiedy będzie gala rodania Oskarów 2026
Gala rozdania Oscarów 2026 odbędzie się w marcu w Los Angeles. Do tego czasu emocje wokół nominacji z pewnością będą tylko rosnąć. Jedno jest pewne – oczy polskich widzów szczególnie mocno zwrócone będą na kategorię, w której o złotą statuetkę walczy nasza rodaczka.