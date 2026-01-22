Oscary 2026. Ogłoszono nominacje Akademii Filmowej. Polacy z szansami na statuetki

W kategorii Najlepszy Film nominowano aż dziesięć tytułów. Wśród nich są m.in. głośny "Sinners", który już teraz uznawany jest za jednego z głównych faworytów, ambitne "One Battle After Another", poruszający "Hamnet" czy widowiskowy "Frankenstein". To właśnie te produkcje będą rozdawać karty podczas marcowej gali.

Oskary 2026. Kto ma szanse na statuetkę?

Silna obsada pojawiła się także w kategoriach aktorskich. O Oscara dla najlepszego aktora powalczą m.in. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan i Ethan Hawke. W rywalizacji o statuetkę dla najlepszej aktorki znalazły się Jessie Buckley, Emma Stone, Renate Reinsve, Rose Byrne i Kate Hudson. To zestawienie, które już teraz rozpala dyskusje w branży i wśród fanów kina.

Polskie akcenty w nominacjach. Oni walczą o Oscara

Jednym z najmocniejszych punktów tegorocznych nominacji jest polski akcent. W kategorii Najlepsze Kostiumy nominację otrzymała Małgorzata Turzańska za film Hamnet. To ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że polscy twórcy coraz śmielej zaznaczają swoją obecność na światowej scenie filmowej. Dla Turzańskiej to nie tylko osobisty sukces, ale także ważny moment dla całej polskiej kinematografii. Z kolei Maciek Szczerbowski, współautor filmu "The Girl Who Cried Pearls", ma szansę na statuetkę za krótkometrażową animację.

Nominacje do Oskarów w najważniejszych kategoriach

Rekordzistą tegorocznych Oscarów jest film "Sinners", który zdobył aż 16 nominacji. Tuż za nim plasuje się "One Battle After Another" z 13 nominacjami. Tak imponujące wyniki sprawiają, że rywalizacja zapowiada się wyjątkowo zacięta, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą przynieść sporo niespodzianek.

Najlepszy Film - nominowani

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Najlepszy Reżyser - nominowani

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Yorgos Lanthimos – Bugonia

Denis Villeneuve – Dune: Messiah

Joachim Trier – Sentimental Value

Najlepszy Aktor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Michael B. Jordan – Sinners

Ethan Hawke – Blue Moon

Adam Driver – Ferrari

Najlepsza Aktorka

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Kate Hudson – Song Sung Blue

Najlepsze Kostiumy

Hamnet – Małgorzata Turzańska

Frankenstein

Bugonia

Marty Supreme

Sentimental Value

Najlepsza Muzyka Oryginalna

Jerskin Fendrix – Bugonia

Alexandre Desplat – Frankenstein

Max Richter – Hamnet

Jonny Greenwood – One Battle After Another

Ludwig Göransson – Sinners

Najwięcej nominacji

Sinners – 16 nominacji

One Battle After Another – 13 nominacji

Hamnet – 9 nominacji

Kiedy będzie gala rodania Oskarów 2026

Gala rozdania Oscarów 2026 odbędzie się w marcu w Los Angeles. Do tego czasu emocje wokół nominacji z pewnością będą tylko rosnąć. Jedno jest pewne – oczy polskich widzów szczególnie mocno zwrócone będą na kategorię, w której o złotą statuetkę walczy nasza rodaczka.