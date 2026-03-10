Iran chce zaminować cieśninę Ormuz? Szybka reakcja Trumpa

Cieśnina Ormuz zaminowana?

Jak przekazała jedna z dziennikarek CBS, Iran korzysta w opisanym celu z małych łodzi. Każda z nich może transportować od dwóch do trzech min. Nie ma publicznych informacji na temat tego, jak duże są zapasy min morskich Iranu. Na przestrzeni lat szacowało się, że mogą wynosić od dwóch do sześciu tysięcy sztuk. To miny produkcji irańskiej, chińskiej i rosyjskiej.

Według źródeł stacji CNN proces nie jest jeszcze zaawansowany. W ostatnich dniach podłożono kilkadziesiąt min. Jednak Iran wciąż ma na stanie od 80 proc. do 90 proc. małych łodzi i jednostek minujących - poinformowało jedno ze źródeł. Oznacza to, że irańskie siły mogą umieścić na szlaku setki ładunków.

We wtorek przewodniczący Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani ostrzegł, że cieśnina Ormuz będzie albo szlakiem pokoju i rozwoju dla wszystkich, albo miejscem klęski i cierpienia "podżegaczy wojennych".

Od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, czyli od 28 lutego, ruch przez cieśninę Ormuz praktycznie zamarł. W normalnych warunkach przepływa tamtędy m.in. ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej. Praktyczna blokada tego szlaku przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach. Siły irańskie zagroziły na początku marca, że uderzą w każdą jednostkę próbującą przepłynąć przez Ormuz. Od tego czasu Iran zaatakował tam około 10 statków. W poniedziałek Laridżani stwierdził, że w czasie wojny nie da się osiągnąć bezpieczeństwa żeglugi przez ten akwen.

Jest reakcja Donalda Trumpa

Do medialnych doniesień odniósł się jeszcze we wtorek prezydent USA Donald Trump. "Jeśli Iran podłożył jakieś miny w cieśninie Ormuz - a nie mamy informacji, by tak było - chcemy, by zostały usunięte NATYCHMIAST!" - napisał na platformie społecznościowej Truth Social.

"Jeśli z jakiegoś powodu miny zostały podłożone i nie zostaną usunięte, militarne konsekwencje dla Iranu będą na poziomie, którego jeszcze nie widziano" - ostrzegł. "Jeśli z kolei usuną to, co mogło zostać podłożone, będzie to ogromny krok w dobrym kierunku!" - dodał.

9

Trump TŁUMI swoje afery atakiem na Iran! RIGAMONTI i ĆWIKLAK w Expressie Biedrzyckiej