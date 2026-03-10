Zrobili sobie powrót do przeszłości! Tak wyglądają dwie gwiazdy po latach

Michael J. Fox i Christopher Lloyd znów razem. Gwiazdy „Powrotu do przyszłości” spotkały się po 40 latach
Michael J. Fox i Christopher Lloyd wrócili do przeszłości! Jak wiadomo, byli gwiazdami słynnego filmu "Powrót do przyszłości" z 1985 roku. Nastolatek Marty McFly cofa się w filmie do czasów, gdy poznali się jego rodzice i zapobiega pewnej miłosnej katastrofie, a potem wraca do lat osiemdziesiątych, zaś wszystko to dzięki szalonemu naukowcowi i skonstruowanemu przez niego wehikułowi zrobionemu z samochodu DeLorean. Michael J. Fox miał wtedy 24 lata, a grający szalonego naukowca Christopher Lloyd, choć z rozwianym siwym włosem wyglądał znacznie starzej, zaledwie 47! Dziś panowie mają odpowiednio 65 i 88 lat. Od tamtej pory bardzo się zmieniło zwłaszcza życie Michaela J. Foxa. Gwiazdor od wielu lat zmaga się z chorobą Parkinsona. Publicznie poinformował o tym jeszcze w 1998 roku. Aktor od lat angażuje się w działalność charytatywną i wspiera badania nad leczeniem tej choroby.
"Kolacja z moim najlepszym kumplem na plaży. W przyszłym roku Back to the Future skończy 41 lat"
Panowie ostatnio ponownie spotkali się po ponad czterech dekadach od premiery „Powrotu do przyszłości” i spędzili wspólnie czas w restauracji nad oceanem. Zdjęcie ze wspólnego spotkania opublikował w mediach społecznościowych Fox. „Kolacja z moim najlepszym kumplem na plaży. W przyszłym roku Back to the Future skończy 41 lat. Great Scott!” – napisał Fox, nawiązując do słynnego okrzyku z filmu. Aktor dodał również, że jego kolega z planu wkrótce będzie świętował 88. urodziny. Lloyd odpowiedział w komentarzu cytatem z filmu: „Man, that’s heavy”. Pierwszy film z serii, który miał premierę w 1985 roku, okazał się ogromnym sukcesem kasowym i szybko zdobył status jednego z najważniejszych filmów popkultury. Jego popularność doprowadziła do powstania dwóch kontynuacji – „Powrotu do przyszłości II” w 1989 roku oraz „Powrotu do przyszłości III” rok później.