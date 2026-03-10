Szok! Meteoryt poniszczył domy w Niemczech. Ludzie przerażeni

Niemcy w szoku po przelocie meteorytu. Kula ognia na niebie i uszkodzone domy

Kula ognia na niebie, huk - wczoraj wczesnym wieczorem w Niemczech rozdzwoniły się telefony alarmowe. Ludzie zgłaszali przerażające widoki na niebie. Wobec skrajnie napiętej sytuacji na świecie niejeden na pewno obawiał się wybuchu wojny, inni być może zastanawiali się, czy to nie najazd kosmitów. Tymczasem okazało się, że to meteoryt. Nie tylko postraszył ale i narobił prawdziwych szkód, uszkadzając domy, zwłaszcza jeden! Fragmenty meteorytu spadły na budynek mieszkalny w Koblencji – poinformowała w poniedziałek Międzynarodowa Organizacja Meteorowa (IMO). Zdarzenie poprzedziło spektakularne zjawisko świetlne na niebie, które było widoczne nie tylko u naszych zachodnich sąsiadów, ale i w innych krajach Europy Zachodniej. Jak przekazała organizacja, bardzo jasna kula ognia została zaobserwowana 8 marca o godz. 17.55 czasu uniwersalnego, czyli o 18.55 czasu polskiego. IMO odnotowała blisko 2,5 tysiąca zgłoszeń od świadków, którzy obserwowali to zjawisko w różnych częściach Europy.

„W Nadrenii-Palatynacie spadło kilka fragmentów, a tutaj również doszło do uderzenia w budynek mieszkalny”

Według informacji niemieckiego dziennika „Bild”, fragmenty meteorytu spadły w dzielnicy Güls w Koblencji. Odłamki uderzyły w dach budynku mieszkalnego, tworząc w nim otwór wielkości piłki nożnej. Część fragmentów wpadła bezpośrednio do sypialni domu. Szef straży pożarnej w Koblencji Benjamin Marx potwierdził, że nad Nadrenią-Palatynatem doszło do rozpadu meteorytu. „W Nadrenii-Palatynacie spadło kilka fragmentów, a tutaj również doszło do uderzenia w budynek mieszkalny” – powiedział. W chwili zdarzenia w domu znajdowało się kilka osób, jednak nikt nie odniósł obrażeń. W pomieszczeniu, do którego wpadły fragmenty meteorytu, pozostał jedynie pył i drobne kawałki skał. Świadkowie obserwowali niezwykłe zjawisko także w innych regionach Niemiec. Policja w Osnabrück w Dolnej Saksonii otrzymała kilka zgłoszeń o jasnej kuli ognia na niebie, która miała spaść między Georgsmarienhütte a Osnabrück. Również tam nikt nie został ranny. Z kolei w Stade, mieście na zachód od Hamburga, służby sprawdzały zgłoszenie o możliwym upadku fragmentów w pole kukurydzy. W akcję zaangażowano policję, straż pożarną oraz helikopter marynarki wojennej, jednak nie znaleziono żadnych obiektów. Według niemieckiej agencji dpa niedzielne zjawisko było widoczne także w innych landach, m.in. w Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji, Saarze czy Badenii-Wirtembergii. Świadkowie opisywali „jasno świecący obiekt z krótkim błyskiem ognia”.

Sonda Czy chciałbyś polecieć w kosmos? Tak. Nie.

Vor etwa einer Stunde war der Eintritt und die Explosion eines Meteoriten in der Atmosphäre in weiten Teilen West- und Mitteldeutschlands wahrzunehmen. Vielfach wird dabei von einem explosionsartigen Geräusch berichtet. Danke an Angelina Dietz für das Video pic.twitter.com/C878DoUc6x— Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) March 8, 2026

Am Sonntagabend ist ein Meteorit über Südwestdeutschland und Teilen der Schweiz zu sehen gewesen. In Süddeutschland beschädigt er Häuser. Was der Mensch selten zu sehen bekommt, ist astronomischer Alltag. Wie das? https://t.co/dGip5IusXs— NZZ (@NZZ) March 9, 2026

☄️🇫🇷 Un spectaculaire bolide illumine le ciel français et une partie de l’Europe occidentale !Le soir du 8 mars 2026, un bolide particulièrement lumineux a traversé le ciel français, offrant un phénomène bref mais impressionnant, visible depuis de nombreuses régions de France… pic.twitter.com/wgsrjuU01m— Xplora (@XploraSpace) March 8, 2026

❗Update: Der Feuerball, der Sonntag gegen 19 Uhr über Mitteleuropa zu sehen war, ist bestätigt worden – es handelte sich um einen Meteoriten. ☄ Teile erreichten sogar den Boden und beschädigten ein Hausdach bei Koblenz. Verletzt wurde niemand.👉 https://t.co/bgidLlHSwM— wetteronline.de (@WetterOnline) March 9, 2026

Co wiesz o Układzie Słonecznym? Spróbuj swoich sił w kosmicznym quizie! Pytanie 1 z 10 Pomiędzy orbitami których planet znajduje się pas planetoid? Ziemi i Marsa Marsa i Jowisza Jowisza i Saturna Następne pytanie