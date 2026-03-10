Donald Trump rozmawiał z Putinem. Mówi o "pomocy"

Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali o Bliskim Wschodzie. Zaskakująca deklaracja

W ciągu minionej doby amerykański przywódca wygłosił serię szokujących oświadczeń, cytowanych przez globalne media. Najpierw zagroził nieodwracalnym zniszczeniem Iranu, a następnie skomentował doniesienia o masakrze tamtejszych dzieci, deklarując, że potrafi się z tym pogodzić. Następnie prezydent USA ujawnił, że skontaktował się telefonicznie z Władimirem Putinem, by omówić sytuację na Bliskim Wschodzie. Z przedstawionej relacji, której wiarygodność trudno ocenić, wynika, że politycy poruszyli zarówno kwestię wojny w Ukrainie, jak i starć zbrojnych w krajach Bliskiego Wschodu. Według Donalda Trumpa rosyjski dyktator rzekomo wyraził podziw dla amerykańskich ataków i zaoferował swoje wsparcie.

Donald Trump przemawiał w Miami. Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski bez porozumienia

Konferencję prasową amerykański przywódca rozpoczął od podsumowania wschodniego frontu:

"Odbyłem z nim bardzo dobrą rozmowę (...) Rozmawialiśmy o Ukrainie, która jest po prostu niekończącą się walką (...). Jest ogromna nienawiść między prezydentem Putinem a prezydentem Zełenskim, nie mogą się porozumieć. Ale to była pozytywna rozmowa w tej sprawie"

Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami w Miami dodał, że dyskutowano też o Bliskim Wschodzie, a Władimir Putin zaoferował rzekomo, że:

„chce pomóc”

w deeskalacji. Polityk z USA przytoczył swoją ripostę skierowaną do gospodarza Kremla:

"Powiedziałem, moglibyście być bardziej pomocni, gdybyście zakończyli wojnę między Ukrainą a Rosją. To by było bardziej pomocne. Ale odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę i on chce być bardzo konstruktywny"

Z relacji wynika, że przywódca Rosji był zachwycony amerykańskimi atakami na Iran, gdyż:

„był pod dużym wrażeniem tego, co zobaczył”

oraz: