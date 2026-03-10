Szansa na koniec wojny na Bliskim Wschodzie? Oświadczenie paru krajów

Iran poinformował, że kilka krajów zwróciło się do niego w sprawie możliwego zawieszenia broni

Walki na Bliskim Wschodzie trwają, a przywódcy używają coraz ostrzejszej retoryki. Zwłaszcza Donald Trump, który zapowiedział, że razie dalszego blokowania cieśniny Ormuz przez Teheran nastąpi atak, po którym odbudowa kraju może być już niemożliwa. Jednocześnie pytany przez reporterów o to, kiedy wojna się skończy, odpowiadał, że wkrótce, choć "nie w tym tygodniu". Tymczasem wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi poinformował, że kilka krajów skontaktowało się z Teheranem w sprawie możliwego zawieszenia broni, co przynajmniej teoretycznie może dawać jakieś nadzieje na przerwanie ognia, choć szanse na taki rozwój wydarzeń nie wyglądają na zbyt duże. Kilka państw, w tym Chiny, Rosja i Francja, skontaktowało się z władzami Iranu w sprawie możliwości zawieszenia broni w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie – poinformował w poniedziałek wieczorem wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi. Informację przekazały irańskie media, na które powołała się agencja Reutera.

"Najwyższy przywódca Islamskiej Republiki i siły zbrojne domagają się zemsty"

Jak zaznaczył Garibabadi, ewentualne rozmowy o wstrzymaniu walk mogą rozpocząć się dopiero po spełnieniu podstawowego warunku. „Pierwszym warunkiem zawieszenia broni jest zakończenie dalszych agresji” – powiedział wiceminister, cytowany przez agencję ISNA. Przedstawiciel irańskiej dyplomacji podkreślił jednocześnie, że Teheran oczekuje konsekwencji po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneia. Według władz w Teheranie zginął on 28 lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Garibabadi oświadczył, że wrogowie Iranu „muszą zapłacić” za jego zabicie – podał emigracyjny portal Iran International. Podobne stanowisko zaprezentowali przedstawiciele irańskiego wojska. Dowódca Centralnej Kwatery Głównej sił zbrojnych gen. Ali Abdollahi Aliabadi, cytowany przez państwowe media, stwierdził, że decyzja o zakończeniu wojny należy wyłącznie do Iranu. „Ameryka i Izrael nie mogą zakończyć wojny, kiedy tylko zechcą. Najwyższy przywódca Islamskiej Republiki i siły zbrojne domagają się zemsty” – powiedział Aliabadi. Zapowiedział również, że działania militarne będą kontynuowane, dopóki przeciwnik nie zostanie pokonany.

