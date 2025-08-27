Naukowcy cofnęli czas! Niezwykłe odkrycie w Austrii

Naukowcy z Austrii cofnęli czas. Pierwszy krok do stworzenia wehikułu czasu, ale do podróży w przeszłość jeszcze daleko

Czy można podróżować w czasie? Zgodnie z teorią względności Einsteina jest to teoretycznie możliwe, ale zwłaszcza podróże do przeszłości są jeszcze owiane dla ludzkości mgłą tajemnicy. Kiedy myślimy dziś o wehikule czasu, przychodzi nam na myśl słynny film "Powrót do przyszłości" z 1985 roku, w którym nastolatek Marty McFly cofa się do czasów, gdy poznali się jego rodzice i zapobiega katastrofie, a potem wraca do lat osiemdziesiątych, zaś wszystko to dzięki szalonemu naukowcowi i skonstruowanemu przez niego wehikułowi zrobionemu z samochodu DeLorean. Nawiasem mówiąc, co najmniej dwa takie samochody są obecnie w Polsce, ale w znacznie uboższej wersji - bez funkcji powrotu do przeszłości ani przyszłości. Co prawda daleko nam jeszcze do skonstruowania wersji dla podróżników w czasie, ale naukowcy z Austrii wykonali pewien ważny pierwszy krok!

ZOBACZ TEŻ: ZOBACZ tuzin kultowych DeLoreanów schowanych pod jednym dachem

Zespół badaczy z Austriackiej Akademii Nauk wykorzystał tzw. quantum switch – urządzenie działające jak pilot z funkcją przewijania filmu

Miguel Navascués z Austriackiej Akademii Nauk powiedział: „Możemy cofnąć się do poprzedniej sceny lub pominąć kilka scen do przodu. To tak, jakbyśmy mieli zdalne sterowanie czasem”. Co miał na myśli? Wszystko to jest jeszcze bardzo skomplikowane i mało praktyczne, ale od czegoś trzeba przecież zacząć. A odkrycie, opisane w prestiżowym czasopiśmie Optica, może w przyszłości otworzyć drogę do technologii rodem z „Powrotu do przyszłości”. Zespół badaczy z Austriackiej Akademii Nauk wykorzystał tzw. quantum switch – urządzenie działające jak pilot z funkcją przewijania filmu. Dzięki niemu potrafią przyspieszać, spowalniać, a nawet „cofać” wiek pojedynczych fotonów. W jednym z eksperymentów udało się przywrócić cząstkę do stanu sprzed podróży, a w innym – sprawić, że jeden z układów postarzał się o dziesięć lat w ciągu roku, „pożyczając” brakujące dziewięć lat od innych systemów. Ale naukowcy tonują emocje. Obecne technologie potrzebowałyby milionów lat, aby „przewinąć” choćby sekundę ludzkiego życia. "Teoretycznie byłoby to możliwe w idealnie izolowanym środowisku, ale szanse na powodzenie są dziś znikome" – dodaje Navascués. Tymczasem eksperyment zbiega się w czasie z 40. rocznicą brytyjskiej premiery filmu „Powrót do przyszłości”.

Sonda Czy oglądałeś "Powrót do przyszłości"? Tak, super film Nie, dopiero planuję Nie, to nie moje klimaty

Researchers in Austria have bent the laws of physics and discovered how to rewind time for a single particleWhile we're nowhere close to sending a human back in time, it's theoretically possible pic.twitter.com/DGlsazztmH— Dexerto (@Dexerto) August 10, 2025

QUIZ. Kim byłbyś w latach 80.? Ten quiz odsłoni szokującą prawdę! Pytanie 1 z 10 Jedziesz swoim Żukiem, gdy nagle zatrzymuje Cię milicjant. Wlepia mandat i poucza, byś na przyszłość nie jechał za szybko. Co robisz? Sprawdzam w lusterku, jak tam moja nażelowana fryzura Mam to gdzieś! Pytam go, czy on w ogóle wie, kim ja jestem Co będzie, to będzie! Mam w sobie szaleństwo! Następne pytanie