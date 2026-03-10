Rosjanie znowu bombardują Charków. Żołnierz dowiedział się o śmierci córki na froncie

Marta Radio
2026-03-10 18:07

Rosja nadal bezwzględnie atakuje Ukrainę. Kolejne bombardowania uszkodziły wiele budynków, a około 20 osób odniosło obrażenia. Celownikiem znów stał się Charków, który ciągle nie podniósł się po ostatniej rzezi z 11 ofiarami śmiertelnymi. Zginęła tam m.in. dwójka dzieci. Ojciec jednej z dziewczynek walczy na froncie. „To blizna na całe życie” – wyznaje.

Zmasowany atak dronów na Ukrainę. Charków i Dniepr pod ostrzałem

Rosyjskie siły uderzyły w nocy na terytorium Ukrainy, wysyłając prawie 140 bezzałogowców. Głównym celem najeźdźców okazała się wschodnia część państwa. W obwodzie dniepropietrowskim poszkodowanych zostało 10 osób, w tym 12-letni chłopiec. Lokalne władze informują, że w samym Dnieprze zniszczeniom uległy obiekty administracyjne, wysokie budynki mieszkalne oraz zaparkowane auta. Z kolei w sąsiednich miejscowościach ucierpiały domy jednorodzinne i bloki.

Kolejny cios spadł też na Charków. Największe szkody odnotowano w dzielnicach chłodnogórskiej i industrialnej, gdzie zrujnowane zostały prywatne posesje oraz zabudowania gospodarcze. W wyniku tego nalotu obrażenia odniosło co najmniej 10 mieszkańców, a wśród nich znalazła się dwójka dzieci.

Dramat w Charkowie. Żołnierz traci rodzinę

Dla mieszkańców Charkowa to kolejny dramatyczny dzień pod rosyjskim ostrzałem. Miasto, oddalone zaledwie o 30 kilometrów od rosyjskiej granicy, w minioną sobotę przeżyło koszmar, gdy pocisk uderzył w pięciopiętrowy blok mieszkalny. Wcześniej inny budynek oberwał rakietą Izdileje-30. W tamtym tragicznym zdarzeniu zginęło 11 osób, a dwoje z nich to były dzieci. Ratownicy przez ponad dwie doby przeszukiwali gruzowisko, a ostateczna liczba ofiar jest wciąż doprecyzowywana dzięki identyfikacji szczątków. Rannych zostało wówczas 20 osób, w tym czworo małoletnich.

Jedną z ofiar śmiertelnych jest 13-letnia Liza Polańska. Śmierć poniosły razem z nią jej matka oraz babcia. Ojciec nastolatki, Artem Polański, służy w wojsku i właśnie broni odcinka wołczańskiego w obwodzie charkowskim. O tragedii dowiedział się, przebywając bezpośrednio na linii walk.

„Byłem na pozycji, czytałem wiadomości, śledziłem sytuację. Widzę swoją rodzinną okolicę, znam wszystkie domy… i rozumiem, że to jest ten dom. Próbuję dzwonić – nikt nie odbiera. Telefony już nie działają. Wtedy zrozumiałem, że stało się najgorsze… Miałem nadzieję, że są w szpitalu, ale tak się nie stało”

— wyznał Artem w rozmowie z dziennikarzami portalu «Suspilne».

Dowództwo udzieliło mu przepustki, by mógł uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej. Mężczyzna przypomina, że na początku inwazji jego córka i żona ewakuowały się do Połtawy, położonej około 150 km od Charkowa, lecz z czasem zdecydowały się na powrót. Liza była bardzo twórczą dziewczynką i niezwykle kochała zwierzęta.

„Uwielbiała konie, uwielbiała jazdę konną i rysowanie. Szczególnie upodobała sobie nasz lokalny zwierzęcy Park Feldmana – chodziła tam bez przerwy”

— opowiada zdruzgotany ojciec. Tę miłość do zwierząt potwierdza jeden z nauczycieli dziewczynki. Według jego relacji, 13-latka często odwiedzała miejscowe zoo i doglądała podopiecznych ogrodu.

„Liza zawsze była bardzo powściągliwa. Zazwyczaj dzieci szybko się otwierają i rzadko dzieliła się swoim życiem. Ale miałyśmy dobre relacje”

— wspomina edukator.

Drugą dziecięcą ofiarą tego ataku był 9-letni Gordij oraz jego matka, Ołena, pracująca jako nauczycielka wczesnoszkolna.

„Mówi się, że nauczyciele szkoły podstawowej kładą podwaliny ludzkiego losu. Ołena Mychajliwna robiła to z bezgraniczną miłością, dając każdemu dziecku cząstkę swojego ciepła”

— napisała dyrekcja liceum, w którym uczyła kobieta. Mały Gordij uczęszczał do tej samej placówki, a w wolnym czasie trenował hokej. Ta nagła strata pozostawiła głęboką ranę w sercach bliskich, przyjaciół i całej lokalnej społeczności.

Sonda
Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku?
CZY TRUMP DA POLSCE BROŃ ATOMOWĄ? ODPOWIADA PROF. LEWICKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki