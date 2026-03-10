Żaneta Rosińska rozpala zmysły w Dniu Mężczyzny. "Kuba to ma życie z taką żoną"

Kuba Wojewódzki mówi o ślubie. Związał się z koleżanką z pracy?

Na początku października Kuba Wojewódzki (62 l.) zaskoczył całą Polskę informacją o swoim ślubie! Chociaż nie zdradził kim jest jego wybranka, to wiele wskazuje na to, że jest nią prawie o trzydzieści lat młodsza koleżanka z TVN, Żaneta Rosińska (35 l.)

Kuba Wojewódzki jest osobą, która nie stroni od kontrowersji, a dla rozgłosu jest w stanie zrobić naprawdę wiele. Nic więc dziwnego, że wiele osób powątpiewa w jego słowa o ślubie. Sami zainteresowani unikają bezpośrednich komentarzy na temat ich domniemanego małżeństwa, ale jednocześnie umiejętnie podkręcają plotki.

Żaneta Rosińska ze stacją TVN związana jest od 2022 roku. W śniadaniówce pełniła rolę prezenterki pogody, ale od pewnego czasu próbowała swoich sił jako reporterka. Wygląda na to, że została bardzo dobrze przyjęta przez szefostwo oraz widzów. Niedawno dostała awans i dołączyła do stałego zespołu reporterów "Dzień Dobry TVN".

Zobacz również: Małgorzata Socha wygadała się o związku Wojewódzkiego?! Reakcja jego "żony" mówi wszystko!

Żaneta Rosińska z życzeniami z okazji Dnia Mężczyzn

Domniemana ukochana Kuby Wojewódzkiego aktywnie działa w mediach społecznościowych. Niedawno relacjonowała wyjazd do Meksyku, gdzie miał towarzyszyć jej samozwańczy król TVN. Nowa gwiazda stacji chętnie wrzuca na Instagram małżeńskie żarty. We wtorkowe popołudnie dodała żart z okazji Dnia Mężczyzn.

Do mężczyzny trzeba mieć dobre podejście. Najlepiej jest podejść nago. Dobrego Dnia Mężczyzny - napisała Rosińska.

Wpis wywołał entuzjastyczną reakcję internautów. Część zaczęła komplementować ją w komentarzach, inni nawiązywali do relacji reporterki z Wojewódzkim:

Teraz to pani rozpaliła męskie zmysły; Nic dziwnego że wojewódzki trzyma cię w ukryciu... Taki skarb; Kuba to ma życie z taką żoną; Taka żona to skarb; Ale ten Kuba ma szczęście.

Zobacz również: Katarzyna Wajda brylowała na gali u boku nowego ukochanego. Niedaleko jej syn pozował do zdjęć

22

Sonda Wierzysz, że Kuba Wojewódzki naprawdę wziął ślub z Żanetą Rosińską? Tak Nie