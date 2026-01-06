Kuba Wojewódzki wziął ukochaną w kolejną podróż. Młoda żona żali się na niego w sieci

Kuba Wojewódzki jest po ślubie. Kim jest jego wybranka?

Na początku października Kuba Wojewódzki zaskoczył całą Polskę informacją o swoim ślubie! Podczas jednego z odcinków swojego programu pochwalił się obrączką. Dociekliwi internauci już wcześniej wypatrzyli złoty krążek na instagramowych zdjęciach showmana. Informacja o ślubie Wojewódzkiego zaskoczyła wszystkich. 62-latek uchodził bowiem za wiecznego kawalera polskiego show-biznesu.

Kuba Wojewódzki ma za sobą kilka medialnych związków, ale o swoim małżeństwie nie mówi za wiele. Oficjalnie nie podał również kim jest jego wybranka. Jednak wszystko wskazuje na to, że jest to koleżanka ze stacji. Żaneta Rosińska (35 l.) przez laty próbowała swoich sił w "Top Model", ale nie zaszła za daleko. W sierpniu 2022 roku dołączyła do zespołu "Dzień Dobry TVN" jako pogodynka. Ostatnio coraz częściej pojawia się na antenie TVN. Niedawno była jedną z prowadzących koncert kolęd.

Żaneta Rosińska żartobliwie żali się na swojego męża

Para nie potwierdziła oficjalnie swojego związku. Kilka miesięcy temu pojawili się razem na premierze "Hamleta". Zostali również przyłapani na wspólnym śniadaniu na mieście. Sami również umiejętnie podsycają plotki. Żaneta Rosińska często wrzuca do sieci filmiki z małżeńskimi żartami.

Kilka razy udali się w podróż w tym samym czasie i w to samo miejsce. Podobnie zrobili pod koniec roku. Domniemani małżonkowie tym razem wybrali się do Meksyku, a relacją z podróży dzielą się na Instagramie. I znowu są niby razem, ale osobno. Piękna pogodynka wrzuciła serię zdjęć, na których widać jej plecy. W opisie żartobliwie poskarżyła się na swojego "męża". Nawiązała przy tym do faktu, że Kuba Wojewódzki nadal jej nie obserwuje na Instagramie.

Mąż, który nadal twierdzi, że mnie nie folołuje - napisała Rosińska.

