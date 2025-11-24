Kuba Wojewódzki z domniemaną żoną w kolejnej podróży! Nieźle sobie dogadzają

Choć oficjalnie każde z nich podróżuje "osobno", najnowsze relacje Kuby Wojewódzkiego i Żanety Rosińskiej nie pozostawiają większych wątpliwości. Para znów wybrała ten sam kierunek, te same miejsca i najwyraźniej te same kadry. Na zdjęciach widać wszystko, oprócz tego, żeby stali obok siebie, a jednak układ ujęć, detale i tło zdradzają znacznie więcej, niż chcieliby pokazać.

Domniemana żona Wojewódzkiego jak gwiazda Hollywood

Hitem są zdjęcia zdjęcia Żanety Rosińskiej, domniemanej żony Kuby Wojewódzkiego, z pałacowych schodów, Zapozowała w czerwonej sukni, jak gwiazda na światowej gali! Marmurowe stopnie, czerwony dywan, wystawna fasada, wszystko wygląda jak profesjonalna sesja. Identyczne mury drogiego hotelu z Palace w nazwie pokazuje na swoim czarno-białym zdjęciu Kuba. Sam, rzecz jasna nie pokazuje się w kadrach domniemanej żony, ale to właśnie takie zdjęcia najczęściej opublikował, gdy boje byli w Dubaju.

Kolejnym dowodem jest hotelowy basen, który powtarza się na kilku ujęciach. Te same leżaki, ta sama balustrada, ta sama tafla wody nad Bosforem. Ujęcia różnią się jedynie porą dnia, raz poranek, raz popołudnie, co sugeruje, że spędzili tam więcej czasu niż wynikałoby z ich "osobnych" stories.

Stół na bogato i dwa nakrycia

Perełką tej układanki jest stół zastawiony śniadaniem z widokiem na morze. Talerze pełne owoców, świeże wypieki, orientalne dodatki, to śniadanie wygląda "na bogato" i romantycznie. Stól nakryty jest ma dwie osoby - zobaczcie sztućce!

Kolorowe stragany, parasolki nad uliczkami i nocne kadry z klimatycznych tarasów dopełniają obraz, wszystko wskazuje na wspólne zwiedzanie, tylko starannie sfotografowane tak, by każda relacja była osobną historią. W galerii zobaczycie dowody na to, że Wojewódzki i Rosińska uwielbiają owoce, zakupami których chwalą się w osobnych relacjach na swoich profilach na Instagramie.

Kuba maszeruje sam, tylko kto mu robi zdjęcia?

Kuba Wojewódzki ubrany w swoim stylu, na luzie i na czarno spaceruje sam po uliczkach miasta. Kto mu zrobił zdjęcia? Kto tak pięknie sfotografował Rosińską w czerwieni? W relacjach obu gwiazd nie widać oznaczenia fotografów... Niby nic, ale wystarczy spojrzeć na kolejne zdjęcia i sposób, w jaki drugi kadr powtarza tę samą okolicę, by zrozumieć, że to po prostu dwie strony tej samej wycieczki.

Oficjalnie nie ma ich razem. Nieoficjalnie, zdjęcia mówią wszystko - obejrzyjcie w naszej galerii.

