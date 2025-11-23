Najdroższa impreza w stolicy! Futerka, mróz i papieroski. Rozenek w piórach bażanta, Krupa z pokrowcem. Kulisy balu TVN

Jak co roku TVN organizuje wielki bal charytatywny, na którym zjawiają się gwiazdy stacji. Panie prezentują swoje suknie, które szykowały od tygodni, a panowie zamieniają się w prawdziwych dżentelmenów. Najważniejsze jest jednak zebranie pieniędzy na pomoc dzieciom. W tym roku na balu padł rekord!

Podczas imprezy zebrano ponad 5,3 mln zł na walkę z kryzysem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Podczas licytacji padł rekord - sesja zdjęciowa, którą w Nowym Jorku wykona sam Alexi Lubomirski (50 l.), została wylicytowana aż za 950 tys. zł!

Małgorzata Rozenek z bażantem, Joanna Krupa jak milion dolarów

Ale nie sposób nie wspomnieć też o oryginalnych stylizacjach gwiazd. Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) zamiast torebki dzierżyła w rękach pióra bażanta, które symbolizują siłę i pewność siebie. Za jej kreację odpowiada projektant Robert Czerwik. "Jej suknia na bal wyrasta z historii jednego, konkretnego elementu - pióra bażanta. Znałem jego symbolikę - siła, szczęście, pewność kroku. Pomyślałem, że idealnie opisuje energię Gosi" - napisał w sieci kreator.

Joanna Krupa (46 l.) błyszczała jak milion dolarów w kreacji od Waltera Mendeza z Los Angeles, który na co dzień ubiera m.in. Kim Kardashian (41 l.). Pelerynę, którą założyła na sukienkę, przyniosła na imprezę w specjalnym pokrowcu. Założyła ją dopiero, gdy zdjęcia i oddała do szatni swój ciepły płaszcz. A Edyta Zając (37 l.), zwyciężczyni show "Afryka Express", zadała szyku w krwistej czerwieni.

Na imprezie serwowano szampana i wykwintne dania. Gwiazdy ruszyły też na parkiet, na którym brylował m.in. Dawid Woliński (48 l.). O 2 w nocy impreza trwała w najlepsze.

Niektórzy nie mogli doczekać się, aż puszczą dymka. Papierosem zaraz po wyjściu delektowała się m.in. Kasia Warnke (48 l.). Elektronika wyciągnęła też Marta Wierzbicka (34 l.). Temperatury spadły poniżej zera, wiec po wyjściu nie wszyscy prezentowali się już tak elegancko jak przed chwilą. Cezary Pazura (63 l.) np. szybko nałożył na głowę sportową czapkę Nike.

Zobaczcie w naszej galerii, jak gwiazdy prezentowały się za kulisami wielkiego balu TVN.