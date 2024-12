Tak wyglądały kulisy balu TVN. Tańce Gessler, popisy Janachowskiej, udko z kaczki i trufle. Balanga nie dla każdego. Mamy zdjęcia ze środka nocy

Bal Fundacji TVN jest organizowany, by zebrać fundusze na pomoc chorym dzieciom. Ale to też okazja do świetnej zabawy i tego, by zaprezentować się w eleganckich kreacjach. W tym roku szyku zadały m.in. Agnieszka Woźniak-Starak (46 l.), która wybrała jasnoróżową, połyskującą sukienkę i takie same dodatki. Za księżniczkę przebrana była Julia Wieniawa (25 l.). Jej kreację na ten wieczór zaprojektował Konrad Bikowski. Jedną z najlepiej ubranych gwiazd imprezy była stylistka i prowadząca show TVN "The Traitors. Zdrajcy" Malwina Wędzikowska (43 l.).

Magda Gessler szalała na balu TVN

A co działo się po części oficjalnej? Na parkiecie szalała Magda Gessler. Jej mąż, Waldemar, przyleciał prosto z Kanady, by towarzyszyć restauratorce na balu. Popis swoich umiejętności dała też była tancerka - Izabela Janachowska. Nie zabrakło też oryginalnych gości, których raczej mało kto by się na takim balu spodziewał.

Co jadły gwiazdy na balu TVN?

Goście zajadali się też wykwintnymi daniami. Na przystawkę podano panna cottę z koziego sera z gruszką, pigwą i figą. Daniem głównym była wspomniana już kaczka, a wegetarianie mogli zajadać się domowym gnocchi z drogą truflą. Na deser serwowano limonkowe ptasie mleczko z jabłkiem i lodami lub krem muscovado z puree gruszkowym. Brzmi pysznie!

