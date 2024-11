Krupa w brokacie, Przetakiewicz w piórach, Olejnik w kapturze. Tłum gwiazd na balu Fundacji TVN!

Bal Fundacji TVN to jedno z największych oraz najbardziej prestiżowych charytatywnych wydarzeń w Polsce. W trakcie gali zbierane są pieniądze dla tych najbardziej potrzebujących. Oczywiście nie zabrakło czerwonego dywanu i tłumu gwiazd mizdrzących się do fotoreporterów. Jest na co popatrzeć.