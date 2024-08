Co za wiadomości!

Top of the Top Sopot Festival 2024 to jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce. Na wydarzeniu zawsze pojawia się więc tłum gwiazd. W tym roku prowadzący i wokaliście postawili na nietuzinkowe stylizacje. Koniecznie je zobaczcie.

Tłum gwiazd w Sopocie - ich stylizacje zaskakują

Gwiazd nie zabrakło w Sopocie. Na czerwonym dywanie zjawił się istny tłum. Wszyscy postawili na niebanalne stylizacje. Działo się naprawdę dużo! Monika Olejnik postawiła na czarną stylizację, z kolei Agata Młynarska na garnitur w kolorowe wzory. Zestaw dziennikarki był na nią jednak za mały i guzik ledwo trzymał marynarkę.

Natalia Szroeder postawiła na zielony komplet w cekiny, który wyglądał tak, jakby "pożyczyła" go od Kermita. Daria Ładocha z kolei wybrała sukienkę w kolorowe kwiaty, która wyglądała jak ogromny tulipan.

Agnieszka Woźniak-Starak jako prowadząca Top of the Top Sopot Festival 2024 chciała błyszczeć - dziennikarka wybrała złotą suknię, która było widać z daleka. Z kolei Sandra Hajduk miała na sobie czarną suknię z ogromnym rozcięciem - eweidentnie "grała nogą". Agnieszka Chylińska wybrała długą niebieską kreację w dużą kratkę. Jej ubranie przypominało wielką chmurę.

Kto wystąpił w Sopocie na festiwalu?

Top of the Top Sopot Festival 2024 otworzyła "Gorączka sopockiej nocy". W poniedziałkowy wieczór na scenie wystąpili: Lady Pank, Kayah, Wilki, Sylwia Grzeszczak, Kwiat Jabłoni, Natalia Nykiel, Sarsa, Kępiński Kowalonek, Lanberry, Bovska, Wiktor Dyduła, Enej, L.U.C. & Rebel Babel, Blue Café, Wanda i Banda, Golden Life, Nick Sinckler oraz Kaeyra.

Drugi dzień festiwalu upłynął pod znakiem "Cudownych Lat '90". Można był wysłuchać występów takich gwiazd jak: Nosowska, Agnieszka Chylińska, Zalewski, Kasia Kowalska, Ørganek, Natalia Kukulska, Natalia Szroeder, Grubson, Błażej Król i Rubens.

Z kolei w środę 21 sierpnia w Operze Leśnej zaśpiewają: Agnieszka Chylińska, Vito Bambino, Urszula, Kaśka Sochacka, Ewa Bem, Stanisław Soyka, Małgorzata Ostrowska, De Mono, Enej, Julia Wieniawa, Renata Przemyk, Baranovski, Mery Spolsky, Natalia Przybysz, Felicjan Andrzejczak, Feel, Izabela Trojanowska, Emo, Krzysztof Skórzyński.

Na zakończenie muzycznych emocji w Sopocie będzie trochę wspomnień na koncercie pt. "Legendy polskiej muzyki" wystąpią: Ewa Bem, Prońko, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Grażyna Łobaszewska, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Gąssowski, Andrzej Rybiński i Halina Mlynkova.

