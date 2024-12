Julia Wieniawa na bal TVN przebrała się... za Edytę Górniak?

Bal Charytatywny TVN to co roku okazja dla gwiazd by wesprzeć słuszną sprawę, ale też by wystroić się w znacznie ciekawsze kreacje niż na byle premierę. Niektóre z celebrytek bardzo dosłownie potraktowały słowo "bal" i założyły suknie niczym księżniczki Disneya. Jedną z nich była Julia Wieniawa, która przypomina nam kogoś jeszcze... Też to widzicie?