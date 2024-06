Oficjalnie! Julia Wieniawa rozstała się z Nikodemem Rozbickim. Smutna historia

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie są już razem. "Super Express" już wcześniej pisał o tym, że aktorska para zrobiła sobie przerwę w związku. Nikodem Rozbicki obecnie mieszka w USA, a Julia Wieniawa w weekend została przyłapana przez paparazzi, jak tańczyła w modnym klubie. Teraz gwiazda oficjalnie potwierdziła, że zakończyła relację z partnerem. Dziennikarz Pomponika wprost zapytał Julię Wieniawę o krążące w świecie show-biznesu plotki o rozstaniu. - Chyba to prawda... - odparła enigmatycznie. Reporter nie dawał za wygraną i spytał, czy to oznacza, że jest singielką. - No tak - potwierdziła aktorka. Przypomnijmy, że to nie pierwsze rozstanie Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. W 2022 roku para wydała specjalne oświadczenie w mediach społecznościowych. - Tak, nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź. Pozdro z Londynu! - czytaliśmy. Potem aktorzy do siebie wrócili. Teraz jednak to chyba definitywny koniec ich związku. To wyjątkowo smutne. Chociaż mówi się, że do trzech razy sztuka.

Zanim Julia Wieniawa związała się z Nikodemem Rozbickim była związana z Antkiem Królikowskim i Baronem. Z pierwszym rozstała się w 2018 roku. Powodem miały być różnice w podejściu do przyszłości. - Po prostu nasz czas się rozminął. Poznałam go trochę za wcześnie. (…) Mieliśmy inne oczekiwania od życia. I inne plany, chociaż nasze osobowości pasowały do siebie. Mamy takie samo poczucie humoru. Uwielbiam z nim rozmawiać. Jestem przy nim bardzo otwarta, a on przede mną. Myślę, że zawsze będziemy najlepszymi przyjaciółmi - mówiła aktorka w rozmowie z "Vivą". Z kolei o związku z Baronem Julia Wieniawa w wywiadzie z Żurnalistą powiedziała, że to "była krótka pomyłka".

